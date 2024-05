Krumpli a zokniban? Újabb bizarr egészségügyi jótanács

A közösségi médiát elárasztották a szokatlan egészségügyi javaslatok, most pedig azt tanácsolja egy influencer, hogy tegyünk egy darab krumplit a kisbabák zoknijába – írja a Mirror.

A zokniba csak a láb való. Fotó: Getty Images

A bőrön keresztül nem szívódik fel

Sok szószóló szerint a burgonyaszelet kivonja a méreganyagokat, csökkenti a lázat, de még a betegségeket is megelőzi. Egy TikTok-felhasználó azok közé tartozik, akik kipróbálták a módszert saját újszülöttjükön. "Működik! Most már jobban van. Az összes megfázásos tünetre jó" – írta a videó alá, melyen az látható, ahogyan levesz néhány krumplis zoknit a gyermeke lábáról. Bár minden bizonnyal nem ez az anyuka az egyetlen, aki kísérletezett a trükkel, posztja hamarosan számos kíváncsi kommentet zsebelt be.

Időről időre felbukkannak olyan egészségügyi tippek a közösségi médiában, amelyek inkább veszélyesek, mintsem hasznosak. Olyan tartalmak is keringenek például a felhasználók között, amelyek egy népszerű fogyasztószerre kínálnak pénztárcakímélő alternatívát. Mutatjuk.

Bár a burgonyát különböző népi gyógymódokban használhatták, nincs tudományos bizonyíték arra, hogy ilyen formán valóban működik – mondja Dr. Lawrence Cunningham. A nyugdíjas háziorvos szerint a krumpli zokniba helyezése a szennyeződések kivonására vagy a betegségek gyógyítására azért nyerhetett teret, mert a szülők természetes gyógymódokat keresnek. Tudományos szempontból azonban nincs olyan bizonyíték, amely alátámasztaná a módszer hatékonyságát a láz kezelésében vagy a méregtelenítésben.

Egyesek arról számolhatnak be, hogy az általuk tapasztalt hűsítő hatás a burgonyából származó nedvességnek tulajdonítható, ami átmeneti placebohatást biztosíthat, de valódi változást nem – húzta alá a szakember.