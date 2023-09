Veszélyesek is lehetnek a gyerekvitaminok

Szükségtelenül nagy mennyiséget tartalmaznak egyes vitaminokból a csecsemőknek és gyerekeknek szánt étrend-kiegészítők. Ez, továbbá a tény, hogy a termékek szándékosan cukorkaszerűek és édesek, a túladagolás komoly kockázatát rejti magában – hívták fel a figyelmet az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer egyik közelmúltbeli Facebook-posztjában.

Több problémát is feltártak

Mint írták, a német Kémiai és Állategészségügyi Vizsgálati Hivatal szakértői 33-féle, gyerekeknek kifejlesztett étrend-kiegészítőt vizsgáltak meg alaposan, ezekből 19-et kifejezetten csecsemőknek és kisgyermekeknek ajánlanak a gyártók. Kiderült azonban, hogy ezek egyike sem felel meg a jogszabályi előírásoknak, mert például félrevezető jelöléseket helyeztek el a csomagolásukon, vagy az összetevőik között nem engedélyezett adalékanyagok is helyet kaptak.

A szükséges mennyiség többszöröse is lehet bennük

A 33 vitaminkészítményből 23-nál megállapították, hogy a kimutatott vitaminmennyiségek meghaladják a táplálkozási szakemberek által meghatározott maximális referenciaértékeket. Több gyártó is túllépte a biztonságos napi folsavmennyiség határértékét – amely kisgyerekeknél különösen problémás lehet –, de a C-, a K- és a B-vitaminok tekintetében is tapasztaltak – olykor sokszoros – túladagolást.

A szakértők emellett 6 terméknél azt is felfedezték, hogy a csomagoláson feltüntetett vitaminmennyiség eltér a valóságtól. A vizsgálatot vezető szakemberek összességében nem tanácsolják a szülőknek, hogy táplálékkiegészítőket adjanak babáiknak és kisgyermekeiknek, de a nagyobbak esetében sem feltétlenül tartják ezt jó ötletnek. Fontosabb lenne, hogy a kiegyensúlyozott étrendet kövessenek a gyerekek – ha pedig mégis felmerül a tápanyaghiány gyanúja, akkor a vitaminpótló készítmény hasraütés-szerű kiválasztása helyett inkább kérjük ki a házi gyermekorvos véleményét.