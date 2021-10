A legfontosabb vitaminok 40 felett

Testünk negyvenéves kor fölött már sok mindenben másképp működik, mint mondjuk a húszas éveinkben - csökken az izomtömeg, a csontsűrűség, lassul az anyagcsere, és megnő bizonyos betegségek kialakulásának kockázata. Éppen ezért nem árt tisztában lenni azzal, hogy mi mindenre van szüksége a szervezetünknek ebben a korban.

Kulcsszerepe van a vérnyomás szabályozásában , hiánya pedig cukorbetegség, szívbetegség és különböző gyulladások kialakulásához vezethet. Az izom- és idegrendszer, valamint a szív egészsége miatt is fontos. Kiegyensúlyozott táplálkozással bevihető belőle a kellő mennyiség, de szintjét érdemes rendszeresen ellenőriztetni. Ha véletlenül túl sok magnéziumot viszünk be, attól sem lesz komolyabb bajunk, de hasmenést, hasfájást és hányingert okozhat.

Hiánya cukorbetegség, szívbetegség, szklerózis multiplex és különféle rákos megbetegedések kialakulásához is vezethet, emellett pedig nagyon fontos, hogy a kalcium megfelelően szívódjon fel a szervezetben. L egjobb forrása a napfény , de ha fényvédőt viselünk, akkor nem termelődik, így szinte bármilyen életkorban indokolt lehet táplálékkiegészítő formájában szedni - negyven fölött különösen.

Nagyon fontos a megfelelő vér- és agyműködéshez. Általában az állati eredetű ételekből, húsokból, tojásból, halakból nyeri a szervezet, de ötvenéves kor körül már kevésbé könnyen szívódik fel a szervezetben. Éppen ezért a negyvenes éveinkben, még mielőtt betöltjük az ötvenet, érdemes lehet táplálékkiegészítő formájában is szedni. Vízben oldódik, így a felesleges mennyiség kiürül a vizelettel.

Tisztelt Doktor Úr! A családomban a felmenők között sok szív- és érrendszeri betegség fordult elő (apai, anyai ágon is), mellé magas koleszterinszint is (főleg anyai ágon). Ez utóbbi nálam is, pedig vékony testalkatú nő vagyok és egészségesen táplálkozom. Érdemes prevencióként nagyon tiszta omega zsírsavas étrend-kiegészítőt szednem? A háziorvosom javasolta, de még vacillálok. Köszönöm válaszát! Zs. (30 év)

Kedves Hölgyem! A koleszterinnel kevésbé foglalkoznék, de a gyakori szívbetegségek miatt mindenképp odafigyelnék az étrendre és szednék táplálékkiegészítőket. Az omega zsírsavkészítmény csupán egy a lehetőségek közül, de jó lehetőség. HOgy mire van l...