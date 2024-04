Mind a magnézium, mind a kálium esszenciális tápanyag. Szervezetünk nem képes önállóan előállítani ezeket, de közben nélkülözhetetlenül szüksége van rájuk számos testi folyamat zökkenőmentes biztosításához. Csak a magnézium több mint háromszáz enzimrendszer kulcsszereplője, ilyen módon részt vesz a többi között a fehérjeszintézisben, az izom- és idegműködésben, a vércukorszint- és vérnyomás-szabályozásban egyaránt. Eközben a kálium szó szerint minden szövetünkben megtalálható, és a teljesség igénye nélkül létfontosságú a megfelelő vese- és szívműködéshez, az izomösszehúzódásokhoz, illetve az idegi jelátvitelhez. Mindezek fényében jól látható, miért fontos, hogy gondoskodjunk a két ásványi anyag megfelelő beviteléről.

Kiegyensúlyozott, változatos táplálkozással alapvetően képesek lehetünk biztosítani szervezetünk tápanyagigényét. A magnézium legjobb étrendi forrásai között lehet említeni a hüvelyeseket, gabonaféléket, gyümölcsöket és nem utolsósorban a tejet, tejtermékeket, valamint a halféléket. Kálium pedig lényegében minden élelmiszerünkben megtalálható kisebb-nagyobb mennyiségben, de a növényi eredetű élelmiszerek különösen gazdag forrásai. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy a 2019-es hazai táplálkozási felmérés arról tanúskodik: a magyar felnőtt lakosság káliumbevitele így is jelentősen elmarad a hivatalos ajánlástól. Emellett bizonyos betegségek, állapotok eleve fokozhatják a hiányállapot kialakulásának kockázatát akár időszakos, akár krónikus jelleggel.

A kálium- és magnéziumhiány következményei

A magnézium esetében szerencsés helyzet, hogy szervezetünk sokáig képes ellensúlyozni az elégtelen bevitelt vagy felszívódást azáltal, hogy alacsony magnéziumszint esetén a vesék kevesebbet választanak ki az ásványi anyagból a vizelettel. Ugyanakkor olyan emésztőrendszeri kórképek, mint a Crohn-betegség és a cöliákia, jelentősen ronthatják a magnézium felszívódását az elfogyasztott élelmiszerekből, ahogy ugyancsak gyakran romlik a felszívódás hatékonysága a kor előrehaladtával. A 2-es típusú cukorbetegek pedig a fokozott vizeletkiválasztás miatt kerülhetnek az átlagosnál nagyobb arányban magnéziumhiányos állapotba. Egyes gyógyszerek, valamint a hányással, hasmenéssel járó akut megbetegedések is kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak a tápanyag szervezetbeli háztartására, továbbá például erős stressz, intenzív fizikai munka, illetve várandósság és szoptatás idején eleve megnő a szervezet magnéziumigénye. Egy szó, mint száz, még ha napi bevitelünk el is éri a hivatalos ajánlás mértékét, akkor is előfordulhat, hogy valójában hiányt szenvedünk.

A kálium és a magnézium bevitele is elengedhetetlen a szívünk egészséges működéséhez. Fotó: Getty Images

A súlyos magnéziumhiányról pedig fontos elmondani, hogy felboríthatja a kalcium- és a káliumháztartást is a szervezetben, még szerteágazóbbá téve a hiányállapotot. Igen beszédes az a tudományos megfigyelés, hogy klinikailag is jelentős káliumhiány esetén az érintettek több mint felénél magnéziumhiány is fennáll párhuzamosan. Az elégtelen káliumbevitel egyebek mellett fokozza a magas vérnyomás és a vesekőképződés kockázatát, míg a magnéziumhiány akár görcsökhöz, rohamokhoz, szívritmuszavarokhoz vezethet. Korai stádiumban viszont jellemzően csupán általános tünetek figyelmeztetnek a hiányállapotokra: fáradékonyság, gyengeség, étvágytalanság, émelygés, emésztési panaszok.

Szívünket is támogatja a kálium- és magnéziumpótlás

Kiterjedt tudományos irodalom támasztja alá, hogy a megfelelő káliumellátottság csökkenti a vérnyomást és a vérnyomásbetegség, valamint az abból származó szövődmények veszélyét, beleértve a szívrohamot és a stroke-ot is. Mindez részben az ásványi anyag értágító tulajdonságának köszönhető, illetve annak, hogy fokozza a vérnyomást máskülönben fokozó nátrium vizelettel való ürülését a szervezetből. Hasonló előnyöket, azaz vérnyomás- és a stroke kockázatát csökkentő hatást tulajdonítanak a témában lefolytatott kutatások nyomán a magnéziumnak is, különösen káliummal kombináltan szedve. Összességében elmondható, hogy a kálium- és magnéziumpótlás fontos eszköz a szív egészégének megőrzéséhez, illetve a már kialakult szívbetegségek kezeléséhez egyaránt.

Panangin Forte – A szív és a keringési rendszer egészségéért

A Panangin Forte komplex hatóanyagkombinációja kálium-aszpartáttal és magnézium-aszpartáttal segíti a megfelelő szívműködést, hozzájárulva a szív- és keringési rendszer egészségéhez. A Panangin Forte tabletta alkalmazása kiegészítheti krónikus szívbetegségek, így a szívelégtelenség és a szívinfarktus utáni állapot, valamint – elsősorban kamrai – szívritmuszavarok kezelését. A gyógyszer vény nélkül kapható, szedése azonban orvosi kontroll mellett ajánlott.

