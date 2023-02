A legfontosabb vitaminok 50 feletti férfiaknak

50 év felett nem árt, ha az addiginál is jobban figyelünk egészségünkre, ennek pedig egy fontos hozzávalója a vitaminok és ásványi anyagok pótlása. Mást kíván viszont a női szervezet, és mást a férfi – bár vannak átfedések –, lássuk hát, milyen vitaminok rendszeres bevitelére érdemes odafigyelniük a férfiaknak 50 éves koruk felett.

Ezek a vitaminok lehetnek a legfontosabbak 50 felett

Kezdhetjük a D-vitaminnal, amit gyakran „napfény vitaminnak” is hívnak. Az elnevezés viszont csalóka, mert – az éghajlat és az életmódunk kombinációja miatt – nem biztos, hogy elég napfény ér minket, így a D-vitamin előállítása is elmarad a szükséges mennyiségtől. Pótoljuk olajos halakkal, mint a lazac vagy a makréla, illetve tejtermékekkel, hogy csontjaink, fogaink, izmaink még sokáig egészségesek maradhassanak.

A kalcium felszívódását is segíti a D-vitamin, de ahhoz, hogy legyen, ami felszívódik, kalciumra is szükség van, szintén a csontok, izmok, fogak egészségének megőrzéséért. De ez a vér egészséges alvadásában is nagy szerepet játszik. A tejtermékek és a zöld leveles zöldségek, mint a spenót szuper kalciumforrások, érdemes ezeket gyakrabban fogyasztani.

Ebben az életkorban kulcsfontosságú a megfelelő vitaminpótlás. Fotó: Getty Images

A magnézium pótlása pedig többek közt azért fontos, mert döntő szerepet játszik abban, hogy az elfogyasztott táplálékot energiává alakítsuk, és ezt a szervezetünk felhasználhassa. Ugyanakkor testünk több száz különböző rendszerében is jelen van. Ilyen például az idegek és az izmok egészségének fenntartása, vagy a vérnyomás szabályozása. A fent már említett leveles zöldségekkel remekül pótolható a magnézium, de a teljes kiőrlésű kenyér is jó választás lehet.

Érdemes a B12-vitaminra is odafigyelni, mert ez segít fenntartani a szervezet idegeinek és vérsejtjeinek egészségét. Emellett felelős a sejtjeinkben tárolt genetikai információ előállításáért is. Hiánya pedig a tudósok szerint összefüggést mutathat az idősebb felnőttek kognitív hanyatlásával, beleértve az olyan állapotokat, mint a demencia. Fogyasszunk tehát húsokat, halakat, marhamájat, kagylót vagy B-vitaminnal dúsított gabonaféléket.

Végül, de korántsem utolsósorba ejtsünk pár szót az Omega-3 zsírsavakról, amelyek az agy és a szív egészségének megőrzését segíthetik. A korábban emlegetett olajos halak az Omega-3 zsírsavak legjobb forrásai. Aki nem nagy halfogyasztó, annak jó hírt jelenthet, hogy étrendkiegészítők formájában is kapható, bár szakértői javaslatok szerint jobb, ha inkább az ételekkel visszük be a szervezetünkbe az Omega-3 zsírsavakat.

