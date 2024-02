Mentális és fizikai jóllét 50 felett

Attól, hogy valaki elmúlt 50 éves, még nem áll meg az élet, sőt! Rengeteg szép év vár még ránk, főleg, ha vigyázunk fizikai és mentális egészségünkre!

50 FÖLÖTT IS ÉLJÜNK AKTÍVAN, EGÉSZSÉGESEN. FOTÓ: GETTY IMAGES

Alakítsunk ki egy egészséges étrendet!

A korral az anyagcsere lassul, azaz testünk egyre kevesebb energiát igényel a működéshez. Az alábbiak betartásával sokat tehetünk a jóllétünk érdekében az ötödik X után is:

Az egyik legjobb módja annak, hogy például megóvjuk agyunk erejét (és a memóriánkat), ha mediterrán követünk, ami gazdag gyümölcsökben, zöldségekben, teljes kiőrlésű gabonákban, és egészséges zsírokban, mint például az olíva- vagy a repceolaj.

Az egészséges étrend elengedhetetlen része a megfelelő folyadék-bevitel és a feldolgozott ételek kiiktatása.



Nem hiányozhat az omega-3 zsírsav sem, mert a bennük található eikozapentaénsavnak (EPA) és dokozahexaénsavnak (DHA) számos pozitív egészségügyi hatása van. A melankólia elleni küzdelmet állítólag úgy segíti az EPA, hogy az agy számára fontos kemikáliák termelésében részt vesz. A DHA pedig hozzájárulhat az agyidegek megfelelő működéséhez, ezzel támogatva a stressz leküzdését, és így a mentális egészség megőrzését.

A cink hozzájárulhat a sejtműködés támogatásához, a metabolizmus segítéséhez, a megfelelő hormon működéshez és az immunrendszer egészségének megőrzéséhez, így mindenképp érdemes megfelelő mennyiségben bevinni a szervezetbe. (cinkből felnőtteknél férfiak esetében 10 milligramm, nők esetében 7 milligramm a napi beviteli érték.)



A megfelelő mennyiségű B-vitamin, folát és B12 bevitel hozzájárulhat ahhoz, hogy jobb legyen az általános kedélyállapotunk. A B12-vitamin fogyasztás elengedhetetlen fontosságú az S-adenozil-metionin vegyület előállításához. Ez az emberi szervezet által előállított vegyület kiemelkedő fontosságú a neurológiai folyamatokhoz. B12-vitamin elsősorban állati eredetű élelmiszerekben található meg, így vegán és vegetáriánus étrendet követő személyek számára fontos a B12-vitamin pótlása táplálék-kiegészítőkkel és mikrotápanyagokkal dúsított élelmiszerekkel. A kor előrehaladtával romolhat a B12-vitamin feldolgozásának képessége. Az 50-es éveikben járók 10-30%-a nem rendelkezik a B12-vitamin megfelelő megemésztéséhez szükséges gyomorsavval. Az étrend-kiegészítők segíthetnek a napi szükséges B12-vitamin bevitelhez.

Találjunk olyan mozgásformát, ami feltölt!

Az ötvenes éveinkben már jóval gyorsabban veszítünk az izomtömegünkből, mint korábban. A fizikumunk is egyre gyengébbé válhat. Tehetünk azért, hogy megőrizzük erőnlétünket: ha heti 2-3 alkalommal erősítő gyakorlatokat végzünk, például súlyzózunk, guggolásokat csinálunk, a légzőgyakorlatokkal pedig biztosítjuk tüdőnk erejét.

Szakemberek szerint 50 felett is naponta legalább 30 perc aktív testmozgásra van szükség! Az egészségügyi állapottól függően rengeteg lehetőség áll az idősebb generáció rendelkezésére: jóga, úszás, pilates, gyorsgyaloglás vagy pingpong. De egy személyi edző is rengeteg tanáccsal és személyre szabott programmal segíthet.

Ne szégyelljünk segítséget kérni!

Ha úgy érezzük, hogy testünk változásaival nem tudunk megbirkózni, akkor kérjünk segítséget. Nők esetében a hormonális változások, a klimax sokakat megvisel. El kell fogadni, hogy ez egy állapot, és nem betegség. Forduljunk a családhoz vagy szakemberhez a problémainkkal!

Ugyancsak gyakori probléma az egyre romló hallás. Ez esetben is érdemes szakemberhez fordulni, aki egy hallásteszt segítségével megállapíthatja, mi a baj, és arról is tájékoztathat, milyen lehetőségeink vannak. Fontos, hogy időskorban a hallásproblémák gyakran vezetnek a szeretteinktől való elszigetelődéshez és depresszióhoz is.

Csontok védelme

Az is természetes folyamat, hogy 50 éves korunkra már több az elhasználódott sejtünk, mint amennyit a szervezetünk pótolni képes, ez pedig csontjaink természetes gyengülését okozza. Ennek elkerülése vagy a folyamat lassítása érdekében érdemes odafigyelnünk kalcium- és D-vitaminbevitelünkre, valamint a megfelelő, rendszeres testmozgásra.