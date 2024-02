Ez kerüljön a tányérodra a jó memória érdekében!

Agyunk a legfontosabb szervünk, amely tízszer annyi tápanyagot igényel, mint a testünk többi szövete. Ahhoz, hogy működése a lehető legjobban funkcionáljon, nem csak a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásról kell gondoskodni, hanem fontos a változatosan egészséges, ásványi anyagokkal, vitaminokkal és jótékony zsírsavakkal dúsított táplálkozás is.

Olajok, magvak, csonthéjasok és fűszerek

A telítetlen zsírsavakban gazdag olíva az egyik legjobb választás az agy működése szempontjából: a benne található tápanyagok védik az idegrendszer működését és lassítják az agy öregedését. A magas MCT (közepes láncú triglicerid) tartalmú kókuszolaj fogyasztása szintén ajánlott, hiszen azzal, hogy energiával látja el az agyat, élénkíti a memóriát is. Az olajos magvak sokaságát is érdemes rendszeresen az étkezésbe iktatni, ugyanis növelik oxigénellátást, javítják a koncentrációt és az emlékezőképességet is felturbózzák.

Bár a csonthéjasok alapvetően mind serkentő hatásúak, közülük is kiemelkedik a dió, ami kétszer annyi antioxidánst tartalmaz, mint társai, ráadásul növényi eredetű Omega-3 zsírsavat, alfa-linolénsavat, magnéziumot, vasat, káliumot, szelént, cinket és Q-10 koenzimet is, amelyek mind táplálják az agysejteket. Jó hírünk van a csokoládé és a fűszerek rajongók számára is: az étcsokoládéban található flovonoidok javítják az agy vérkeringését, a rozmaring növeli a vérellátását, a kurkumin nevű polifenolt tartalmazó kurkuma pedig megelőzi az agysejtek pusztulását és elősegíti az új idegek keletkezését.

A DIÓ EGÉSZSÉGES, FINOM ÉS AGYSERKENTŐ IS. FOTÓ: GETTY IMAGES

Jótékony hatású gyümölcsök és zöldségek

A memória élénkítésének érdekében jó, ha sok gyümölcs kerül a tányérra. A sötét színűek, mint a szeder, szamóca, a meggy és az áfonya mind tartalmazzák az úgynevezett antocianin nevű vegyületet, amely kifejezetten jótékony hatással van az agyműködésre. Az áfonya azonban olyan magas flavonoid és C-vitamin tartalmú, hogy kimagaslik a többi – antioxidánsként is működő – gyümölcs közül. C-vitamin, K-vitamin és mangán tartalma elősegíti az agy oxigénellátását, ami jelentősen megnövelheti a koncentrálóképességet. Fogyasztása lassíthatja az időskorral járó a kognitív hanyatlást is. Az E-, C-, K- és B-vitaminokban gazdag avokádó szintén szuper gyümölcsnek számít: a benne található tirozin nagyban elősegíti a koncentrációt, ráadásul 75 százalékban olyan egyszeresen telítetlen zsírsavakból áll, amely javítja az emlékezőképességet.

A gyümölcsök mellett a zöldségekről, például a leveles zöldekről sem szabad megfeledkezni. A saláta, spenót vagy a kelkáposzta több olyan hasznos tápanyagot tartalmaznak, amelyek serkentik az agyműködést. Ilyen például az E-vitamin – amelyet több kutatásban összefüggésbe hoztak már az idősödéssel járó memóriazavarral – a K-vitamin és a béta-karotin, amelyek mind javítják a kognitív képességeket, a színüket adó klorofill pedig támogatja az agy véráramlását, az idegrendszert és elősegíti az összpontosítást is.

Hal: Omega-3 zsírsav és szelén forrás

Az Omega- 3 zsírsavat és a szelént gyakran az agy táplálékaként is nevezik: rendszeres fogyasztásuk jelentősen javíthat a emlékezőképességen. Ha természetes formájában szeretnénk a szervezetünkbe juttatni, az egyik legjobb forrásai a halak, például a lazac, a szardínia és a makréla. A tengeri halhús szeléntartalommal is rendelkezik, amely szintén segíti a jó memória megőrzését, a koncentráció fenntartását, védi az idegrendszert és – akárcsak az Omega-3 esetében – több kutatás arra enged következtetni, hogy az időskori demencia megelőzésére is hatással lehet.

A B-vitaminok nélkülözhetetlenek testünk megfelelő működéséhez, azaz az immunrendszer, a vérképzés és az anyagcsere folyamataiban is óriási szerepet töltenek be. Mi utalhat a hiányukra? Milyen tünetek esetén érdemes orvoshoz fordulni?

Vitaminpótlás

Az egészségesen változatos étkezést a különböző táplálékkiegészítők ugyan nem helyettesíthetik, de bizonyos esetekben célirányos pótlásuk is szükséges ahhoz, hogy a megfelelő mennyiséghez hozzájuthassunk. Ilyen vitamin például a B12 (kobalamin), amely egy neurotranszmitter, amely támogatja az idegrendszer és a pszichológiai funkciók egészséges működését a memóriát és a koncentrációs képességet. Fontos azonban tudni, hogy életkorral a vitaminok felszívódási aránya csökken, ezért az 50 év feletti korosztályt a B12-vitaminhiány is fokozottan érinti.

Főleg húsokban, halakban és tejben fordul elő, ezért a kizárólag növényi étrenden lévők között is nagy számban akadnak B-12 vitaminhiánnyal küzdők, ahogy azok közt is, akik cukorbetegek, epilepsziában szenvednek, rendszeresen szednek gyomorégés elleni gyógyszereket vagy fogyasztanak alkoholt. Ha hosszú távon nem jut elegendő B12 vitaminhoz a szervezet, erre memóriazavar mellett vérszegénység, hangulatingadozások, mozgáskoordinációs zavarok, valamint hosszútávon akár a reflexek teljes elvesztése, izomgörcsök vagy paranoid tévképzetek is felhívhatják a figyelmet. Amennyiben a tüneteket valóban a B12 vitamin hiánya idézi elő, az esetek többségében megfelelő és célirányos vitaminpótlással gyors javulás érhető el.