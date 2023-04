Megehetjük az ételt, ha rászállt egy légy?

Tavasztól őszig gyakori vendég a légy, ami ilyenkor sajnos gyakran az ételünkön landol. Általánosságban elmondható, hogy az általa terjesztett megbetegedés kockázata viszonylag alacsony, de van néhány tényező, amit figyelembe kell venned, amikor eldöntöd, hogy megeszed-e még azt az ételt, amire rászállt – írja az IFL Science.

A legyek ráhánynak az ételünkre

Mivel a legyeknek nincsenek fogaik és állkapcsuk, kiköpnek némi enzimekben gazdag nyálat, hogy részben feloldják az ételt, majd felszippantják azt ormányszerű szájszervükkel. Rövidebben fogalmazva: ráhánynak az ételünkre. És mivel a legyek rövidke életük nagy részét különféle hulladékokon, rothadó növényzeten, romlott nyers húson és állati, illetve emberi ürüléken töltik, számos kórokozót hordoznak, amelyek megbetegíthetnek minket is. Nagyjából 130 kórokozót sikerült eddig a házi legyekből azonosítani: gombákat, vírusokat, parazitákat és baktériumokat, melyek között életveszélyes faj is található.

A világ számos részén a fő veszélyt az élelmiszerekkel terjedő kórokozók jelentik, melyek igen kellemetlen ételmérgezést tudnak okozni, ami hányással, gyomorfájással, hasmenéssel vagy magas lázzal is járhat. Egy 2022-ben készült kutatás során több mint száz házi legyet gyűjtöttek össze egy New York-i farm környékéről, és megállapították, hogy azok tele vannak az emberi egészséget befolyásoló, élelmiszerrel terjedő kórokozókkal. Köztük volt a Salmonella, az E-coli, a Staphylococcus aureus, a Bacillus cereus és a Bacillus subtilis baktérium is.

A kérdés az, hogy ezek a kórokozók elég nagy mennyiségben vannak-e jelen a légyben ahhoz, hogy egy egészséges embert megbetegítsenek. Ez nagyban függ attól, hogy hány légy telepedett meg az ételünkön és mennyi ideig. Ha egyetlen légy rövid ideig érintkezik a frissen főtt étellel, akkor a legtöbb egészségügyi szakértő szerint ez nem nagy baj, és ilyenkor nem kell kidobni az ételt. Ha azonban több légy órákig lakmározik az ételen, akkor a legjobb, amit tehetsz magadért, hogy kidobod az ételt a kukába.

Jó tudni, hogy a világ azon részein, ahol a trópusi betegségek jobban elszaporodtak, a fertőzési kockázat is magasabb. A házi legyek az emberi hulladékból származó kórokozókat hordozhatják, és napokig továbbadhatják az olyan halálos betegségeket, mint a kolera és a shigellózis, a vérhas egy súlyos fajtája.

