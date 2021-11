Gyógynövények, amelyektől jobb az emésztés

Gyömbér

Gyógyszerek szedése helyett előbb tegyünk egy próbát az alábbi gyógynövényekkel.

A gyömbért évszázadok óta használják az emésztés megkönnyítésére, és több kutatás is igazolja, hogy émelygés, hányinger, illetve hányás ellen is nagyon hatásos. Ráadásul az ilyen esetekre felírt gyógyszerekkel ellentétben nincsenek mellékhatásai, nem okoz például álmosságot. Amikor csak lehet, adjunk friss gyömbért az ételeinkhez, de teát is készíthetünk belőle.

Az IBS-ben szenvedő betegeknél a borsmentaolaj enyhítette a tüneteket.

Kamilla

A kamilla az egyik "legbiztonságosabb" gyógynövény, hatásos gyulladáscsökkentő, illetve görcsoldó, így nagyon jó hatással van az emésztőrendszerünkre is. Kezelhetünk vele puffadást, gyomorgörcsöket, gyomorégést és hányingert, ráadásul feszültségoldónak sem utolsó.

Az ázsiai konyha kedvelt fűszere, a kurkuma is segíti az emésztést és védi az ízületeket is.

Pitypang

Kutatások igazolják, hogy a pitypang levele, illetve gyökere nagyon egészséges az emésztőrendszer számára, és az étvágyat is serkenti. Emellett serkenti a gyomorsav és az epe termelődését is, így segítve az emésztést. Olyan anyagok is vannak benne, amelyek segítenek a máj méregtelenítésében. A pitypangból készülhet tea, de salátáinkba is keverhetünk belőle.

Borsmenta

Egy kutatás szerint az IBS-ben (irritábilis bél szindróma) szenvedő betegeknél, miután rendszeresen borsmentaolaj-kapszulát kezdtek szedni, 40 százalékkal csökkentek a hasi fájdalmak és 50 százalékkal a puffadás. Egy német tanulmány pedig arról ír, hogy a borsmenta hatékony segítség lehet a krónikus emésztési gondokkal küzdő embereknek. Készülhet belőle tea, de kapszula formájában is szedhető.

Citromfű

A citromfüvet is régóta használják az emésztés javítására, és mivel magas az antioxidánstartalma, segíthet a puffadás, a szélgörcsök és a gyomorfájdalmak leküzdésében. Ilyesmire hajlamosaknak érdemes napi szinten citromfűteát fogyasztaniuk: rövid időn belül érezhető lesz a hatása.

Forrás: care2.com