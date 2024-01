Így segíti elő a fogyást egy feltölthető ballon

A módszer alapját egy 3 centiméter hosszú és 2 centiméter széles kapszula adja, amelyben egy feltölthető ballon lapul. Mint azt a Daily Mail írja, a fogyni vágyó pácienseknek ezt a méretes kapszulát kell lenyelniük, amelyhez egy vékony – mindössze 2 milliméter átmérőjű –, hosszú cső csatlakozik. Amint aztán a kapszula elér a gyomorba, a kezelőorvos 550 milliliter sóoldattal tölti fel az abban rejtőző, poliuretánból készült ballont ezen a csövön keresztül. Ez ugyanaz az anyag, amelyet más implantátumok gyártásakor is használnak. Miután a ballon megtelt, a feltöltéséhez csatlakoztatott cső magától leold, így azt kihúzzák a beteg nyelőcsövéből.

Kétségtelen, hogy első hallásra nem hangzik túl kellemesnek az eljárás, az érintett betegek elmondása szerint azonban egyáltalán nem elviselhetetlen. Nem mellesleg sokkal kevesebb szövődménykockázatot hordoz magában, mint a bariátriai műtétek, amelyek a gyomor méretét csökkentve alapozzák meg a fogyást. A ballon behelyezése és feltöltése mindössze 15 percet vesz igénybe. Az első 48 órában még jelentkezhet túlevésre hasonlító érzés, teltségérzet, esetleg enyhe refluxos panaszok. Ugyanakkor a betegek zöme néhány nap alatt megszokja a gyomra egy részét kitöltő gömböt.

Négy hónapig marad a gyomorban

Noha léteznek más gyomorballonok is, az Egyesült Királyságban Allurion néven forgalmazott termék az egyetlen, amelynek beültetése nem igényel műtéti beavatkozást. Hasonlóképpen ráadásul távozni is magától távozik a szervezetből: nagyjából négy hónap után a ballont lezáró apró szelep magától feloldódik, így a sóoldat lassanként elszivárog, az eszköz pedig természetes úton kiürül. Korábbi klinikai kísérletek tanulsága szerint ez a négy hónap elegendő arra, hogy a betegek átlagosan a testsúlyuk 14 százalékától megszabaduljanak. A módszer lényege, hogy így jóval kevesebb ételt fogyasztva is jól tudnak lakni, mint korábban.

Egy 2018-ban közölt tanulmány szerint a gyomorballon-beültetések leggyakoribb mellékhatása az émelygés. Ezt leszámítva azonban ritkák a nemkívánatos szövődmények. A lenyelhető kapszulát az eddigi tapasztalatok alapján a páciensek nem egészen 3 százaléka nem tolerálja csupán. Ők azok, akik testéből idő előtt endoszkópos módszerrel eltávolítják a fogyást segítő eszközt. Súlyos szövődményeket pedig csupán négy esetben jegyeztek fel ez idáig: három betegnél vékonybél-elzáródás alakult ki, egy betegnek pedig perforálódott a gyomra.

A beavatkozás magánklinikákon azok számára érhető el, akik testtömegindexe (BMI) meghaladja a 27-es értéket, illetve korábban nem estek át gyomorműtéten. Az Allurion ára ugyanakkor igen borsos, 4 ezer angol font, átszámítva mintegy 1,8 millió forint. A brit egészségügyi szolgálat (NHS) egyes esetekben immár támogatást ad a ballonos kezeléshez, amennyiben a fogyást egészségügyi okok indokolják. Az első két NHS által támogatott betegnél tavaly novemberben végezték el a beültetést, akikhez februárban további hárman csatlakozhatnak.

