Ezzel a diófélével könnyebben megszabadulsz a hasi zsírtól

A hasi zsír felhalmozódásának hátterében számos ok állhat, amelyek közül néhányat te is befolyásolhatsz, ha odafigyelsz például a rendszeres testmozgásra és a megfelelő táplálkozásra. Az „úszógumik" eltüntetésére nemcsak esztétikai okokból érdemes törekedned, hanem egészséged megőrzése érdekében is.

Miért alakulnak ki a hasi zsírpárnák?

„Ha több kalóriát viszel be, mint amennyit elégetsz, az zsírfelhalmozódáshoz vezethet” – magyarázta Elyse Homan, a Cleveland Clinic dietetikusa. Mint mondta, a zsírpárák lerakódási helyét meghatározhatja a genetika, az egészségi állapot, az elfogyasztott élelmiszerek típusa, valamint a fizikai aktivitás szintje is.

„A zsigeri zsír jelentős hatással lehet az egészségre, növelheti például a 2-es típusú cukorbetegség és a szívbetegségek kialakulásának kockázatát” – fűzte hozzá Jackie Newgent táplálkozási szakértő. Azonban szerencsére bizonyos ételek kerülésével és új kedvencek bevezetésével könnyebb megelőzni, illetve leküzdeni a hasi zsír felhalmozódását.

Ezeket kerüld

Sokféle élelmiszer képes hozzájárulni a hasi zsírpárnák kialakulásához, a legnagyobb bűnösök azonban az ultrafeldolgozott élelmiszerek, valamint a sok finomított szénhidrátot tartalmazó ételek. Ide tartoznak egyebek mellett a cukorral édesített italok, a snackek, az édességek és cukorral dúsított gabonatermékek.

Azonban nemcsak ezeket, hanem a sok telített zsírt tartalmazó falatokat is jobb tiltólistára tenni, ugyanis az ilyen fogások is kalóriadúsak, vagyis már egy kis mennyiség elfogyasztásával is rengeteg kalória jut a szervezetbe. Az imént említett kategóriába sorolható élelmiszerek másik nagy veszélye, hogy nem túl laktatóak, ezért könnyű túlzásba vinni a fogyasztásukat.

Ebből viszont érdemes gyakrabban enni

A feldolgozott élelmiszerekkel és a telített zsírokban bővelkedő fogásokkal ellentétben a diófélék igen gazdagok az olyan értékes tápanyagokban, mint az egészséges zsírok, a fehérjék, a rostok, a vitaminok és az ásványi anyagok. „A megfelelő mennyiségű fehérje és rost bevitele fontos szerepet játszik az egészséges testsúly elérésében, ezeket ugyanis hosszabb ideig tart megemészteni és hozzájárulnak a tartós jóllakottság érzéséhez. Ha étrendedben kiváltod a telített zsírokat telítetlen zsírforrásokkal, például diófélékkel, az a normál súly elérése mellett és a szív- és érrendszeri betegségek megelőzését is támogatja” – mutatott rá Homan. „Általánosságban elmondható, hogy ha hetente legalább háromszor elfogyasztunk nagyjából 30 grammnyi diófélét, az segíthet csökkenteni a hasi elhízás esélyét” – tette hozzá Newgent egy 2022-es tanulmányra hivatkozva.

A szakértők szerint a mandula a legjobb választás, ez ugyanis az egyik legmagasabb fehérjetartalmú dióféle, és kutatások szerint hatékonyan hozzájárul a hasi zsír csökkentéséhez és az elhízás megelőzéséhez. De a mogyoró és a dió fogyasztása is hasonló előnyökkel jár, és ezen diófélék is bővelkednek a telítetlen zsírsavakban, akárcsak a mandula. A kesudiót és a paradiót azonban óvatosabban fogyaszd, ezekben ugyanis telített zsírok is találhatóak.

