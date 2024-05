Rákkeltő méreganyag festette narancssárgára a Salgó-patakot

Akkumulátor-hulladékot tárolnak azon a salgótarjáni telepen, amelynek közeléből rendkívül veszélyes, rákkeltő szennyezőanyag került a Salgó-patakba még márciusban – tudta meg az RTL Híradó.

A cég akkor és most is azt közölte, nincs közük a szennyezéshez és rendelkeznek a hatóság által előírt szükséges engedélyekkel. A Greenpeace és az önkormányzat is feljelentést tett, de a vizsgálatnak még nincs eredménye, így nem tudni, honnan és hogyan került a szennyezés a patakba. A Greenpeace illetékesei továbbra sem kaptak semmilyen információt arra vonatkozóan sem, hogy mit tesznek azért: ne fordulhasson többé elő ilyen szennyezés.