Vigyázzanak a szívbetegek a fogyókúrával!

A strandszezon közeledtével sokan szeretnének megszabadulni néhány fölösleges kilótól, de a szívkoszorúér-betegek ezt csak óvatosan tehetik. Náluk ugyanis a drasztikus fogyókúrák és a visszahízások különösen veszélyesek lehetnek. Dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont szakorvosa járható utakat ajánlott.

A jojó-effektus veszélyes lehet

Azoknak a szívkoszorúér-betegeknek, akik több éven keresztül átélték a jojó-effektust, vagyis nagyobb fogyásaik után nagyobb hízások következtek, jelentősebben megnőtt az esélyük a stroke-ra és a szívinfarktusra, mint azoknak, akik kisebb súlyváltozásokon estek át. Ez derül ki egy tanulmányból, ami a New England Journal of Medicine című szaklapban jelent meg.

A helyes étrend a szívbetegséggel élők számára is kulcsfontosságú. Fotó: Getty Images

A szívkoszorúér-betegséget az atherosclerosis jellemzi, vagyis az a folyamat, amely során a szívet vérrel tápláló koszorúérben plakkok rakódnak le. Ezek a plakkok pedig felhalmozódva gátolják a szív vérellátását, amely végső soron akár szívinfarktushoz is vezethet. Az amerikai kutatók több, mint 9500, 35-75 év közti személyt vizsgáltak meg, akik szívkoszorúér-betegséggel éltek. Emellett mindannyian koleszterincsökkentő terápiában is részt vettek, magas értékeik miatt. Átlagosan 4.7 évig követték őket, azt figyelve, hogyan reagálnak a testsúlyváltozásokra. Az eredmények azt mutatták, hogy azok a túlsúlyos személyek, akik a legnagyobb súlyváltozásokon mentek keresztül (ez mindössze 4 kilogramm „jojózását” jelentette), 117 százalékkal növelték a rizikójukat a szívinfarktusra, 136 százalékkal a stroke-ra és 124 százalékkal a halálozásra, azokhoz képest, akiknek csak kisebb mértékben „ugrált” a súlyuk. További kutatásokat igényel az a megfigyelés, miszerint a jojó-effektus a diabétesz kialakulásának rizikóját is növelte a betegeknél.

Életmódváltásban érdemes gondolkodni

"A testsúlycsökkentés önmagában üdvözlendő cél, mind az egészségeseknél, mind a kardiovaszkuláris betegséggel élőknél. Az elhízás ugyanis önálló rizikófaktor a szív-és érrendszeri betegségekben, és ezen kívül a 2-es típusú cukorbetegségben, az ízületi - és daganatos betegségekben, az anyagcsere-zavarokban, és a korai halálozásnak is oka lehet. Tehát mindenképpen érdemes a felesleg leadására törekedni, de a szívbetegeknek ezt fokozott óvatossággal kell tenniük" – hangsúlyozza dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont kardiológusa.

A kutatásban vizsgált jojó-effektus ráadásul mindenkit megvisel, hiszen a szervezetnek túl gyorsan, túl nagy változásokhoz kell alkalmazkodnia, de azoknak, akiknek eleve nagyobb munkára van fogva a szíve, nyilvánvalóan még kockázatosabbak az ilyen egészségtelen változások. Éppen ezért a szív-érrendszeri betegeknek mindenképpen ajánlott egy előzetes kardiológiai kivizsgálás és lehetőleg egy komplex életmódterv a változtatáshoz. Ebben jelenthet a szakember szerint segítséget az életmód orvoslás és ezen belül a táplálkozási tanácsadás, valamint a testsúlycsökkentő csoportos mozgás. Ezek nem csak a biztonságosságuk miatt ajánlottak, de azért is, mert a szakértők segítségével könnyebben kiderülhet, mi az az egyénre szabott étkezi minta, ami tartósan csökkenti a túlsúlyt, illetve hol van a terhelési intenzitás, ahol a zsírégetés a leghatékonyabb. Ha pedig a változások és a szív ezekre adott reakciója rendszeresen monitorozva van a kardiológus által, valóban biztonságban érezheti magát a fogyni vágyó beteg.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!