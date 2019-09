Vegán étrenddel így lehet fogyni

A vegán életmódba semmilyen állati eredetű termék fogyasztása nem fér bele - még a méz sem, sőt még azokat az ételeket is kerülik a vegánok, amelyek zselatint tartalmaznak, hiszen az is állatok csontjából és bőréből készül.

Étrendjük alapját tehát friss zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, gabonafélék képezik, ami elsőre jól hangzik, de ebbe olyasmik is beleférnek, mint a csipsz, az olajban sült krumpli, a fehér kenyér vagy tészta, amelyek közül egyik sem mondható diétás élelmiszernek.

A növényi alapú étrendnek számos egészségügyi előnye van

Biztos, hogy a növényi alapú étrendnek számos egészségügyi előnye van, hiszen több kutatás is bebizonyította, hogy akik így táplálkoznak, alacsonyabb a koleszterinszintjük, a testtömeg-indexük, a vérnyomásuk, és kisebb az esélye annak is, hogy cukorbetegség vagy rákos megbetegedések alakuljanak ki a szervezetükben. Ez annak köszönhető, hogy több rostot, vitamint és ásványi anyagot, valamint antioxidánst visznek be a szervezetükbe, a tejtermékekben, feldolgozott húsipari termékekben lévő egészségtelen zsírokból, adalékanyagokból ellenben sokkal kevesebbet.

Ugyanakkor a vegán életmódra váltás sem feltétlenül egyenlő az egészséges életmódra váltással - mint minden étrend esetében, ilyenkor is érdemes alaposan átgondolni, megtervezni, mit és mennyit eszünk. A cukrot, a fehér lisztes termékeket, olajban sült ételeket például a növényi étrendből is ugyanúgy ki kell nagyrészt zárni, akár ha csak egészségesebbek, akár ha néhány kilóval könnyebbek is szeretnénk lenni.

Amiket mindenképpen érdemes az étrendbe építeni, ha fogyni akarunk: rostban gazdag, de alacsonyabb kalóriatartalmú gyümölcsök, például bogyós gyümölcsök; sötét színű, leveles zöldek, salátafélék, amelyeknek magas a víztartalma, de szintén kevés bennük a kalória. Jöhetnek az olajos magok, diófélék, de mértékkel: napi egy-két maréknyinál ne együnk belőlük többet. A hüvelyesek is jók, hiszen nagyon sok növényi fehérjét tartalmaznak, tofut is érdemes rendszeresen fogyasztani. A gabonafélékből mindig teljes kiőrlésűeket válasszunk, együnk sok keresztes virágú zöldséget, és naponta egy fél avokádó is beleférhet az étkezésbe.

Kerülendők a feldolgozott vegán húshelyettesítők, mert a legtöbb sokkal kevésbé egészséges, mint gondolnánk, és a vegán desszertekkel is legyünk mértékletesek. Olvassuk el mindig a müzliszeletek, energiaszeletek címkéjét: meg fogunk lepődni, hogy a legtöbben milyen sok a kalória és a nem is olyan egészséges hozzávaló. A fehér lisztes tészták, péksütemények, még ha nincs is bennük semmi állati eredetű, szintén kerülendők, mert kalóriadúsak és vércukorszint-ingadozást okoznak.

Forrás: prevention.com