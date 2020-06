Tojás: ezért kell naponta enni

A tojás egészségünkre gyakorolt hatásáról jót is, rosszat is lehetett hallani az elmúlt években. Sokáig azt hirdették, hogy magas koleszterintartalma miatt csak mértékkel szabad fogyasztani, mivel növelheti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. Több kutatás is igazolta azonban, hogy a tojásfogyasztás nem növeli meg számottevő mértékben a vér koleszterinszintjét, és a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának kockázatát sem emeli. Sőt: a rendszeres tojásfogyasztás éppen hogy védheti a szívünket!

Az anyatejjel egyenértékű a tojás A tojás azon kevés élelmiszerek egyike, ami az összes nélkülözhetetlen aminosavat tartalmazza. Tévhit, hogy a magas koleszterinszintért lenne felelős, és elhízni sem fogunk miatta, biológiai értéke ugyanakkor az anyatejjel egyenértékű. Hatásairól bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

Ezért érdemes tojást enni

Napjainkban a táplálkozási tanácsadók legtöbbje a tojást már az egészséges étrend alapjának tartja, hiszen rengeteg fehérjét tartalmaz, gazdag A-, B-, B12- és D-vitaminban. Emellett lutein és zeaxantin is van benne, amelyek segítenek megelőzni az időskori szembetegségek kialakulását.

A tojást akár naponta is fogyaszthatjuk anélkül, hogy megemelné a koleszterinszintünket

Dr Frankie Phillips, a Brit Dietetikus Szövetség táplálkozási szakértője szerint az embereknek nem kellene félniük a tojásfogyasztástól, sőt akár mindennap kettőt is megehetünk ebből a tápláló élelmiszerből. Túlzott fogyasztásának szerinte az a legfőbb veszélye, hogy kiszoríthat az étrendünkből más, szintén egészséges ételeket. Vagyis az sem egészséges, ha például a zöldségek és hasznos szénhidrátok helyett is csak tojást fogyasztunk, étrendünk ugyanis így egyoldalúvá válik. Illetve a túlzott fehérjefogyasztás a vesék működésének sem tesz jót, ehhez azonban a napi ajánlott fehérjebevitel (1,5-2g/testtömeg kg naponta) három-négyszeresét kell hosszabb ideig a szervezetünkbe juttatni. Ésszerű mértékű tojásfogyasztással ez a veszély nem áll fenn.

Bár a tojásban valóban található koleszterin, táplálkozással bejuttatva ez nem befolyásolja jelentős mértékben a vér koleszterinszintjét. Az elfogyasztott zsiradék típusa és mennyisége annál inkább, főleg a telített zsírok. Egy átlagos tojásban nagyjából 4,6 gramm zsír van, ennek azonban alig a negyede telített, így a koleszterinszintet a rendszeres fogyasztása sem emeli számottevően. Sütéskor azonban több zsírt is felhasználunk, rántotta helyett érdemesebb tehát főtten fogyasztani.

Forrás: BBC Health