Így néz ki egy tojásban fejlődő fióka

Ritkán látható, embrionális állapotban figyelhettek meg egy fokozottan veszélyes madárfajt amerikai állatorvosok - számolt be az esetről a NewScientist. A CT-vizsgálatra azért volt szükség, mert jelek utaltak rá, hogy a fióka nem megfelelő pozícióban van a tojásban.

A vizsgált tojásban egy fokozottan veszélyezetetett, kaliforniai kondor fejlődött, a 250. olyan példány, amelyet a San Diego Zoo Wildlife Alliance munkatársai gondoznak. A madárfajta többször sodródott a kihalás szélére, emiatt a vadvédelmi szervezet fokozott figyelemmel és óvatossággal kezeli a tojásokat. Az egyik ilyen vizsgálat során lámpával világítják meg a tojásokat, hogy megfigyelhessék a fióka fejlődését és elhelyezkedését. A vizsgálat felkeltette a gyanút, hogy a fióka olyan pozícióba helyezkedett, ami veszélyeztetheti a fejlődését és akikelését. Hogy erről meggyőződjenek, egy CT-vizsgálatnak vetették alá a tojást.

A fenti videóban is bemutatott felvételen jól látszik a fióka csontváza, ami alapján az elhelyezkedéséről is pontosabb képet kaphattak a dolgozók. Amellett, hogy így egyedülálló képet kaphattak a tojáson belüli fejlődésről, az eredmények megnyugtatták őket abban is, hogy a fióka kikelését nem veszélyezteti a furcsa pozíciója.