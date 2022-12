Tippek, hogy egészséges legyen a karácsonyi étrend

Csak néhány apróságra kell ahhoz odafigyelni, hogy ne kísérje bűntudat a meghitt pillanatokat és a közös családi lakomákat. Ugyanis nincsen tiltott étel vagy élelmiszer, a magyaros, ünnepi fogások is gond nélkül beépíthetőek az egészséges étkezésbe. A kulcs ebben az esetben is a mértékletesség és a jól megválasztott alapanyagok használata.

Használjunk egészséges hozzávalókat

Igyekezzünk a karácsonyi fogások alapanyagait soványabb húsokból megválasztani, például pulyka-, vagy csirkemellből és - combból, vadhúsokból, sertéscombból vagy sertéskarajból, és minden esetben törekedjünk arra, hogy a látható zsiradékokat is eltávolítsuk. Így sokkal kevesebb felesleges energiát viszünk be a szervezetünkbe, és egy jobb összetételű ételt kapunk, mint ha szalonnával tűzdelt vagy bő zsírban sült húsokat fogyasztanánk. Az ételek sűrítéséhez is érdemes alacsonyabb zsírtartalmú tejtermékekeket választani, és bátran próbáljuk ki a sütemények esetében is a teljes kiőrlésű liszteket.

A nassolás is gyakoribb az ünnepek ideje alatt. Fotó: Getty Images

Ne feledkezzünk meg az ételek arányairól sem! Felezzük el gondolatban a tányérunkat, és az egyik oldalára kerüljön mindenféle zöldség - akár párolt, sült vagy nyers formában -, a másik felére pedig jöhet egy magasabb szénhidráttartalmú köret és egy finom sült hús.

Fő a mértékletesség

Élvezzük ki az ételek ízét, rágjuk meg alaposan a falatokat, így hagyhatunk kellő időt arra, hogy a test felkészüljön az emésztésre, és a gyomor is időben jelet tudjon küldeni az agynak, hogy eltelítődött. Ha habzsoljuk a finomságokat, könnyen túlehetjük magunkat, és sokkal több kalóriát is bevihetünk a szervezetbe, mint amennyire szükség van. Az ünnepek alatt is javasolt a rendszeres, napi ötszöri étkezés, de egy-egy kis szelet süti vagy a szaloncukor nassolása is étkezésnek számít, ezt ne felejtsük el. Lefekvés előtt pedig 2-3 órával már ne étkezzünk.

Ne feledkezzünk meg a mozgásról

Végre juthat kellő idő a pihenésre és a regenerálódásra, azonban fontos, hogy mozgassuk meg a testünket az ünnepek alatt is, még ha kisebb intenzitással is tesszük azt. Keressünk minden nap lehetőséget a testmozgásra! Egy hosszabb séta a friss, téli levegőn, nem csupán a fölös kilók, de a stressz ellen is hat. Látogassunk el a közeli erdőbe vagy csak élvezzük a téli kivilágított utcákat.

Pótoljuk a szükséges vitaminokat

Az év végére, a karácsonyi hajtás után, a szervezet gyakran kimerül, így könnyebben felüthetik a fejüket a különböző felső légúti megbetegedések. Érdemes ebben az időszakban a kiegyensúlyozott étrend mellett, vitamintartalmú étrendkiegészítő készítményekkel is megtámogatni a testünket, és koncentráltabb formában bejuttatni a tápanyagokat a szervezetünkbe, hogy ellenállóbbá váljon a fertőzésekkel, kórokozókkal szemben. De nem csupán megelőzéskor, a betegségekből való lábadozás esetén is segítségünkre lehetnek ezek a termékek. “A téli időszakban az A-, C-, D-, E-vitaminok mellett a B-vitamin csoport pótlása is sokat segíthet az egészségünk megőrzésében, így érdemes egy komplex multivitamin készítményt választani, ami megfelelő arányban és mennyiségben tartalmazza a szervezet számára szükséges elemeket“ - tette hozzá Katus Attila edző, életmód-tanácsadó és táplálkozási szakértő.

