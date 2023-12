Te hányszor rágod meg a falatot? Mutatjuk miért fontos a kérdés

Az ételek megfelelő rágása elengedhetetlen a megfelelő emésztéshez. Mindig ülve, nyugodt környezetben együnk, és figyeljünk arra, hogy alaposan, többször megrágjuk a falatot.

Miért fontos ez?

Az alapos rágás segíthet abban, hogy minden tápanyag optimálisan szívódhasson fel az emésztés során. A fogak a falatokat összeaprítják, a nyál pedig elkezdi elemeire bontani. A keményítő és a szénhidrát emésztése már a szájban kezdődik. Ha nem rágjuk meg az éltelt megfelelően, nagyobb falatok kerülnek az emésztőrendszerbe, ami emésztési problémákat, például gázképződést, puffadást, székrekedést, fejfájást és csökkent energiaszintet okozhat!

AZ ALAPOS RÁGÁS A JÓ EMÉSZTÉS ELŐFELTÉTELE. FOTÓ: GETTY IMAGES

Megfelelő rágás = optimális testsúly!

A rágással megőrizhetjük a testsúlyunk, illetve akár fogyhatunk is, ha az ételeket nem futtában fogyasztjuk, és minden esetben az ételre koncentrálunk.

Ugyanis az élelmiszerek alapos megrágásával, a szervezet könnyebben képes felvenni a nagyobb mennyiségű tápanyagot (például vitaminokat és ásványi anyagokat) az elfogyasztott ételből, azaz hamarabb lesz teltségérzetünk. (Általában körülbelül 20 perc kell ahhoz, hogy az agy jelezze a gyomrunknak, hogy tele van. Ezért, ha lassabban eszünk, megrágjuk az ételt, kevés a valószínűsége a túlevésnek.)

Elindítja a bél perisztaltikus mozgását

A falat a gyomornedvek kiválasztására is hatással van. Serkenti a vékonybél és a hasnyálmirigy működését, a máj pedig több epesavat termel. A vastagbél munkáját is nagyban megkönnyíti, ha nyelés előtt többet rágódunk egy falaton: a bél perisztaltikus mozgásait is a rágás váltja ki.

Csökkenti a baktériumok elszaporodásának kockázatát

A nem megfelelően lebontott élelmiszer-részecskék baktériumok túlszaporodását, és fokozott erjedést okozhatják a bélben, ami olyan állapotokhoz vezethet, mint például emésztési zavarok, puffadás, fokozott gázképződés és székrekedés.

Az állandó stressz nemcsak a hangulatunkat befolyásolja, hanem többek között emésztőrendszeri panaszokat is kiválthat. A karácsonyi- és év végi hajrá, az ezzel együtt járó szorongás, és megfelelési kényszer pedig csak olaj a tűzre!

Megfelelő rágás = energia

Ha az ételt nem rágjuk meg, az energia nem hasznosul belőle megfelelően, mert az emésztőnedvek nem tudják ellátni a feladatukat, ami miatt erjedés és rothadás indulhat meg a tápcsatornában. Ennek eredménye pedig a puffadás és a gyomorsav túltengése.

Hányszor kell megrágni az ételt?

A tanulmányok szerint a nehezebben rágható ételeket legalább 32-szer kell megrágni, például a steakeket és a dióféléket, de akár 40 rágásra is szükség lehet. A lágyabb ételeknél, mint a burgonyapüré, görögdinnye, alma, azaz a zöldségeket és gyümölcsöket elég 5-10-szer megrágni.

Ezekben az esetekben minden egyes falathoz az étel/falat víztartalmához megegyező nyál keveredik és ez sokat segít az emésztésben. A nyállal jól elkevert falat nem akad el a nyelőcsőben vagy akár a gyomorszájnál, tehát könnyebben halad át a tápcsatornán.

Próbáljunk tudatosan figyelni a rágásra, ami nagyban támogatja az emésztőrendszer megfelelő működését: viszlát puffadás, teltségérzet, szia megfelelő bélműködés!