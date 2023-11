A gomba ezért szuperélelmiszer

Az éves hazai gombafogyasztás 2020-ban még körülbelül egy kilogramm volt fejenként, azóta viszont már másfél kilóra emelkedett ez a mennyiség – azonban még ez is jóval kevesebb a három kilogrammos európai átlagnál. Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke az InfoRádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy a gomba egy szuperélelmiszer, amely az egészségmegőrzésben komoly szerepet játszhat, ezért is előnyös, ha egyre többször kerül a magyarok tányérjára is.

A gomba nemcsak sajátos ízvilággal rendelkezik, hanem számos értékes tápanyagban is gazdag. Fotó: Getty Images

Igazi kincsesbánya

A szakértő szerint a gomba minden étrendbe beilleszthető, és komoly beltartalmi értékkel rendelkezik. Rendkívül sok benne a fehérje és az aminosav, miközben energiatartalma alacsony, és nem tartalmaz koleszterint. Bővelkedik továbbá vízben és élelmi rostban, A-, B1-, B2-, B3-, B5-, B9-, valamint D-vitaminban is.

Jobb, ha nem hámozod meg

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) közös sajtóközleményében arra is felhívták a figyelmet, hogy a gombát csak rövid ideig szabad a folyó víz alá tartani. Meghámozni viszont nem ajánlott, hiszen külső borítása is értékes tápanyagokat rejt. Fontos tudni továbbá, hogy a gombának nemcsak a kalapja, hanem a tönkje is fogyasztható.