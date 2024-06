2 dolog, amivel nagyon megterheled a szíved a repülőn

Az alkoholfogyasztás az utazómagasságon uralkodó kabinnyomás miatt igencsak megterhelheti az alvó utasok szívét – hívja fel a figyelmet a Mirror.

Alkohol és alvás - ezt a kettőt ne kombináld a repülőn! Fotó: Getty Images

Halálos kombó?

Sokan isznak alkoholt a repülőn és az is elég gyakori, hogy a hosszú utakon elszundítanak. Egy vizsgálat új eredményei azonban arra utalnak, hogy a nagy magasságban uralkodó kabinnyomás és az alkohol egyszerre még a fiatalabb, egészséges alvó utasok szívét is megterhelheti, mivel csökkenti a vér oxigénszintjét és felgyorsítja a szívritmust. A szívbetegséggel élők esetében ráadásul a tünetek súlyosbodását is okozhatja ez a kombináció.

A németországi Repüléstudományi Intézet tudósai aggodalmuknak adtak hangot: "a fedélzeti alkoholfogyasztás olyan alábecsült egészségügyi kockázatot jelent, amely könnyen elkerülhető lenne. Éppen ezért hasznos lehet megfontolni a szabályozás módosítását, hogy korlátozzák az alkoholtartalmú italokhoz való hozzáférést a repülőgépek fedélzetén.”

Még a fiatal, egészséges szervezet is megborul

Az alkohol és az alvás együttes hatásának megértése érdekében 48, 18 és 40 év közötti résztvevővel végeztek kísérletet alacsony oxigénellátású környezetben. Két éjszakát egy alváslaborban vagy egy magassági kamrában töltöttek, amely egy repülőgép körülményeit utánozta utazómagasságon. Az egyik éjszakán a résztvevők alkoholt fogyasztottak.

A kutatók alvásvizsgálatokat végeztek, és szorosan figyelemmel kísérték a szívritmust, illetve a vér oxigénszintjét. Azt találták, hogy az alkohol és az alacsony oxigénkoncentráció kombinációja a nagy magasságban negatívan befolyásolta az alvás minőségét, megterhelte a szív- és érrendszert, és hosszan tartó alacsony véroxigénszintű időszakokat eredményezett.

A kutatók szerint eredményeik azt jelzik, hogy az alkoholfogyasztás és a hipobarikus körülmények közötti alvás kombinációja még a fiatal és egészséges szervezet esetében is jelentős megterhelést okoz a szívnek, a szív- vagy tüdőbetegségben szenvedőknél pedig a tünetek súlyosbodásához vezethet.