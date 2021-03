Koronavírus-oltás: ezt együk előtte és utána

Bár nincs hivatalos irányelv arra vonatkozóan, hogy mit kell enni a koronavírus elleni oltás beadatása előtt és után, az okos és jól átgondolt ételválasztás mindig fontos, talán most jobban, mint valaha.

"Függetlenül attól, hogy milyen oltást kapunk, a siker érdekében ajánlott tiszta, teljes ételekből álló étrendet tartani" - idézi dr. Will Cole-t, a Funkcionális Orvostudományi Intézet vezető szakértőjét az eatthis.com. Bár a többség megússza mellékhatások nélkül, azért vannak, akik enyhe reakciókról számolnak be, mint a fejfájás, fáradtság, az oltás helyén jelentkező fájdalom, hidegrázás, ritkábban láz. Ha bármilyen mellékhatást is tapasztalunk, érthető módon szeretnénk enyhíteni szervezetünk gyulladásos immunválaszát - magyarázza dr. Cole, hangsúlyozva, az immunrendszerünk jelentős része a mikrobiomban található, ezért is fontos a mellékhatások tekintetében olyan ételeket választani, melyek kímélik beleinket.

Egy tányér húsleves nemcsak felmelegíti a testet és a lelket, de jótékony hatása van a beleinkre is.

Mielőtt még rátérnénk a konkrét fogásokra, alapanyagokra, érdemes megjegyezni, ez nemcsak azoknak lehet fontos, akiket mostanában oltottak, vagy fognak vakcinálni, hiszen, amíg várnak a sorukra, addig a fiatalabb, krónikus betegségben nem szenvedők is kihasználhatják az időt arra, hogy elvégezzék a szükséges étrendi változtatásokat. No, de lássuk, mit érdemes fogyasztani, és mik azok az ételek, melyek az oltás előtt és után kerülendőek.

Csontleves

Nemcsak azért szokták javasolni a húslevest, csontlevest a betegeknek, mert felmelegíti őket, hanem mert valóban vannak az egészségre gyakorolt jótékony hatásai. A csontleves - készüljön akár marhából, sertésből, csirkéből vagy pulykából - azért különösen hasznos, mert a csontokból kifővő kollagén segít a beleket belülről borító szövetréteg regenerációjában. Előfordulhat, hogy nincs lehetőségünk kiélvezni a levesfogyasztást hússal, zöldséggel, tésztával, akkor se mondjunk azonban le előnyös hatásairól, a csontleves levét ugyanis melegen tartó pohárból, termoszból is iszogathatjuk nap közben, akárcsak egy jó csésze teát.

Zöld színű zöldségek

Nem véletlenül mondják azt nekünk már gyerekkorunk óta, hogy "edd meg a zöldségeket". Ráadásul a zöld színűek - mint a spenót, a kel, a brokkoli - nagyon gazdagok antioxidánsokban, amik segítenek a szabad gyökök és a testszerte fellépő gyulladások elleni harcban. A brokkoli például tele van a szulforafánt nevű antioxidánssal, ami segít megvédeni a testünket az oxidatív stressztől és felveszi a kesztyűt a gyulladásokkal szemben is. Érdemes ezekből az értékes zöldségekből főzeléket készíteni, abban a formában ugyanis egyszerűbben emészthetőek és a tápanyagok is könnyebben felszívódhatnak beleinkben.

Hagyma és fokhagyma

A hagymák és a fokhagyma nagyon gazdagok prebiotikumokban, amik a beleinkben található hasznos baktériumokat táplálják. Márpedig, ha a velünk élő jó baktériumok boldogak és jól tápláltak, az egyben azt is jelenti, hogy mi magunk is egészségesebbek vagyunk. Prebiotikus ételnek számít a hagymafélék mellett az étcsokoládé, az éretlen banán, a zab, a hüvelyesek, a spenót és spárga is.

Levesek

Nemcsak a csontleves, de általában a levesek is segíthetnek az immunrendszerünk, pontosabban a mikrobiomunk kényeztetésében. Fogyasszuk őket bátran!

Zöld tea

A zöld tea egy igazi gyulladáscsökkentő elixír, magas epigallocatechin-3-gallát-tartalommal büszkélkedhet, ami igen erős antioxidánsként működik, megvédi a sejteket a szabad gyökök által okozott károsodásoktól. Ezek a károsodások ugyanis gyulladások kialakulásához vezethetnek, ám egy csésze meleg zöld tea sejtszinten segítheti a test védekezését, maga a teafogyasztás rituáléja pedig nyugtatóan hat a lélekre is.

Vadlazac

A lazac kiváló omega-3 zsírsavforrás, melyet a testünk gyulladásgátló lipidekké, resolvinná, valamint pektinné alakít. Sajnos azonban nem minden lazac bír egyforma jótékony tulajdonságokkal, a kutatások szerint a tenyésztett fajták e téren alulmaradnak a vadvízi változatokkal szemben.

Kurkuma

Ez az élénk narancssárga gyökér igazi szuperétel lehet. A tanulmányok szerint a kurkuma aktív összetevője, a kurkumin nem csak a gyulladások ellen veszi fel a harcot, de segíti az agyműködést is, mégpedig úgy, hogy megvédi a hippokampuszt a stressztől. "A kurkuma az én anti-stressz ételem" - így dr. Uma Naidoo, a Harvardon végzett táplálkozási tanácsadó, aki sorolta is az eatthis.com-nak, mi mindenhez használja: turmixokhoz, salátákhoz, levesekhez, sőt teákhoz is. Egy csipet fekete bors vagy egészséges zsír pedig még tovább fokozza a kurkumin jótékony hatásait.

Áfonya

Az áfonya szintén népszerű gyulladáscsökkentő étel. Nem csak kiváló antioxidánsforrás, de a kutatók szerint növelheti a szerotoninszintet is, mely egy olyan hormon, ami a hangulatunk kiegyensúlyozásáért felelős. Érdemes egy maréknyit beledobni cukormentes natúr joghurtba, és rögtön nem csak antioxidánsokban, de probiotikumokban is gazdag ételt kapunk.

Milyen ételektől tartózkodjunk?

"Mivel a vakcinák felerősítik az immunválaszt, ezért kerülni kell minden olyan ételt, ami gyulladásos immunválaszt okoz, beleértve azokat is, melyekről tudjuk, hogy érzékenyek vagyunk rájuk" - tanácsolja dr. Cole. És hogy mik a leggyakrabban gyulladást kiváltó ételek? A cukor, a finomított liszt, a növényi olajok, a tejtermékek és a mesterséges édesítőszerek mind ezek közé tartoznak. Érdemes alaposan átolvasni még egyszer a listát, és ezentúl ez alapján összeállítani az étrendünket.

