Kiderült, hány csésze kávé javítja az agyműködést

A kávé kapcsán már számos érdekes megállapításra jutottak a kutatók: például, hogy etikusabb kollégává tesz minket, és még a cukorbetegség kialakulásának kockázatát is csökkentheti. Nemrég pedig arról olvashattunk, hogy agyunk egészségére is jó hatással lehet. De persze, mint sok minden másban, itt is kulcsszerepet kap a mennyiség.

A kávéfogyasztási szokások és a mennyiség egyénenként eltérő lehet. Forrás: Getty Images

Mennyi az annyi?

Bár sokan úgy érzik, hogy már egyetlen csésze kávé elkortyolása után jobban forog az agyuk, a tudósok ezúttal nem ezt vizsgálták. Hanem azt, hogy hány csésze kávé lehet a kulcs a kritikus agyi struktúrák megőrzéséhez, a jobb agyműködéshez.

A német kutatók több mint kétezer, 45 és 74 év közötti felnőttet vontak be vizsgálatukba. Négy csoportra osztották őket: az elsőbe azok kerültek, akik kevesebb, mint egy kávét isznak naponta, a másodikba a napi 1-2 csészével fogyasztók, a harmadikba pedig a 3-4 kávét is bevállalók kerültek, míg az utolsóba azok, akik napi 5-6 kávét is elkortyolnak - számolt be róla a mindbodygreen.com.

Miután megvizsgálták az alanyok agyát, a tudósok arra jutottak, a napi 3-4 csésze kávét fogyasztók rendelkeztek a legerősebb agyszerkezettel, ami véleményük szerint az általános agyműködés javítását is elősegítheti.

Napi 3-4 csészénél többet nem érdemes inni

Persze, ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy mindenkinek azonnal le kell főznie egy, vagy akár több kávét. Már csak azért sem, mert a tudósok úgy látták, hogy a javulás napi három-négy csésze kávé elfogyasztása után kiegyenlítődött. Vagyis hiába iszik valaki ennél többet, annak nem lesz további pozitív hatása az agyműködésünkre. Felléphet viszont erős szívdobogásérzés, idegesség, szorongás, rosszullét vagy alvászavar - ha nem tartunk mértéket.

Hogyan értelmezzük a kutatók eredményeit?

Aki nem kávézik, vagy az egészségi állapota miatt, esetleg orvosi utasításra csak napi egyet ihat, azt valószínűleg semmilyen változásra nem sarkallják a fenti eredmények. Aki viszont úgy érzi, hogy bizonyos napokon a reggeli és az ebéd után elfogyasztott kávéja mellé lecsúszna még egy harmadik is, kortyolja el nyugodtan, hiszen az agyműködést is hatékonyan segítheti.

