Hemzseghetnek a baktériumok az irodai bögrénken

Bögrénk a munkahely egyik legfontosabb eleme, amely megadja a kezdő löketet a naphoz. De vajon megadjuk-e neki azt a szeretetet és figyelmet, amelyet igazán megérdemel? Más szóval: rendszeresen elmossuk? - teszi fel a kérdést az IFLScience.

Egy több mint kétezer brit felnőtt körében végzett felmérés alapján azok voltak többségben, akik minden egyes használat után elmosták az irodai bögréjüket. Ugyanakkor azok is sokan voltak, akik többszöri használat után sem sikálták át alaposan, 3 százalékuk pedig bevallotta, hogy egyáltalán nem mosogatták el. Bár ez gond lehet, ha penész kezd el nőni benne, a mosatlan bögrében megbúvó baktériumok nem feltétlenül jelentenek problémát.

"Ha megvizsgálnánk egy átlagos mosatlan kávéscsészét, természetesen találnánk benne baktériumokat" - mondta a Wall Street Journalnak Dr. Jeffrey Starke fertőző betegségekkel foglalkozó szakember. "De ne feledjük, hogy a túlnyomó többségük attól a személytől származik, aki a csészét használta" - magyarázta.

Te mennyire figyelsz a bögrédre? Fotó: Getty Images

De mi a helyzet azokkal a baktériumokkal, amelyek nem a bögre tulajdonosától származnak? Dr. Charles Gerba, az Arizonai Egyetem mikrobiológia, környezettudományok és közegészségügy professzora a LifeHackernek azt mondta, hogy "a legtöbb irodai kávésbögre körülbelül 90 százaléka veszélyes baktériumoknak ad otthont, és ezek 20 százaléka hordoz székletbaktériumokat".

Ugyanakkor Starke és Gerba szerint is a makacsabb baktériumok igazából a mosogatószivacsról kerülnek a bögrébe. "A közösen használt szivacson van valószínűleg a legtöbb baktérium az irodában" - mondta Starke a Wall Street Journalnak. Nem is véletlenül, elvégre rengeteg különböző tárgyhoz ér hozzá, nedves helyen tartják, és valószínűleg nem is cserélik gyakran. "A legtöbben ezt undorítónak találnák" - folytatta.

A szakértők szerint eldobható papírtörlőket érdemes használni ilyen esetben. Forró vízzel és mosogatószerrel kell megmosni a bögrét, majd pedig szárazra törölni. De még jobb, ha hazavisszük, és otthon mossuk el - lehetőleg minden használat után.