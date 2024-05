Így lehet gluténmentes a konyhád

„A cöliákia egy autoimmun betegség, melyben a kalászos gabonafélékben megtalálható glutén fogyasztása a vékonybelet károsító immunválaszt vált ki. A bélbolyhok súlyos károsodása miatt felszívódási zavar alakul ki, ami komoly egészségügyi problémákhoz vezet. A cöliákiában szenvedők csak élethosszig tartó, teljesen gluténmentes diétával előzhetik meg a tünetek (hasi fájdalom, hasmenés, puffadás, hányinger, fáradtság, fogyás) és a súlyos szövődmények (felszívódási zavar, vérszegénység, csontritkulás, meddőség, rosszindulatú daganat) kialakulását” – hangsúlyozza lapunkhoz eljuttatott közleményében dr. Sárdi Krisztina belgyógyász, gasztroenterológus, a Gasztroenterológiai Központ szakembere.

A gluténmentes diéta sikeréhez fontos betartani néhány alapszabályt a konyhában. Fotó: Getty Images

Hozzáteszi, egy cöliákiás beteg esetében a legtöbb tünet heteken vagy hónapokon belül megszűnik, amennyiben biztosítani tudja a gluténmentes diétát. Előfordulhat azonban – különösen a diéta elején –, hogy mégiscsak porszem kerül a gépezetbe, és a beteg diétahibát követ el, azaz véletlenül glutént tartalmazó ételt fogyaszt. Ehhez nem kell feltétlenül megennie egy szelet gluténos pizzát, hiszen a diétahiba bekövetkezhet úgy is, ha egészen jelentéktelennek tűnő konyhatechnológiai hibát követ el. Vagy esetleg családtagjai voltak figyelmetlenek, és egy óvatlan mozdulattal gluténnal szennyezték az ételét. „Fontos tudatosítani a cöliákiás páciensekben, hogy a glutén a legkisebb mennyiségben, akár csak egy piciny morzsa formájában is újra kiválthatja a kóros ellenanyag képződését és a tünetek kiújulását” – mondja Sárdi doktornő.

Gluténmentesen otthon

A cöliákiás betegek esetében létfontosságú, hogy ételeiket, főző- és tárolóeszközeiket elkülönítve és gluténmentesen tartsák. Amennyiben a lisztérzékeny beteg háztartása nem teljesen gluténmentes, törekedni kell arra, hogy konyhájának legyen egy meghatározott területe, ahol kizárólag gluténmentes ételek készülnek. A saját felhasználásra szánt gluténmentes alapanyagokat (gluténmentes lisztek, fűszerek) szintén külön szekrényben, jól láthatóan felcímkézve érdemes tárolni. Ezt persze nem könnyű kivitelezni, főleg, ha helyszűkében vagyunk. Mégis törekedni kell rá, mert így jó eséllyel kiküszöbölhetőek a véletlen diétahibák. A szakember arra az alapvető szabályra is felhívja a figyelmet, hogy a gluténmentes és gluténos ételek készítése ne egy időben történjen. Érdemes a gluténmentessel kezdeni, de ha fordítva történik, akkor a gluténmentes élelmiszerek kezelése előtt mindig alaposan kezet kell mosni. Ugyanilyen fontos, hogy a már kész gluténmentes ételeket is külön dobozban és edényben tároljuk, jól láthatóan felcímkézve.

„A keresztszennyeződés kiküszöbölése talán az egyik legnehezebb feladat egy olyan háztartásban, ahol a család többi tagja nem gluténmentesen étkezik. Az óvatlanul kinyitott liszteszacskóból felszálló lisztszemcsék pillanatok alatt beszennyezhetik a gondosan elkészített és az asztalon felejtett gluténmentes kenyeret. A gluténtartalmú részecskék pedig akár egy napig is a levegőben maradhatnak. Emiatt a legtöbb közös konyhában sokan azt a megoldást választják, hogy teljesen gluténmentes lisztekre váltanak. Fontos arra is felhívni a családtagok figyelmét, hogy már az is következményekkel jár, ha például véletlenül hozzáér a gluténos szendvicsükhöz a ketchupos tubus teteje, amelyet aztán a cöliákiás családtag is használni fog” – sorolja dr. Sárdi Krisztina. Hozzáteszi, ezek apróságnak tűnő dolgok, ám amikor egy-egy kontroll során próbálják feltérképezni, hogy miért vannak továbbra is tünetei a betegnek, nagyon gyakran kiderül, hogy ehhez hasonló hibák állhatnak a háttérben. Ha biztosra szeretnénk menni, és ki akarjuk zárni a tévedés lehetőségét, akkor ezekből a termékekből is érdemes egy saját, felcímkézett darabot tartani, amelyhez nem nyúl a többi családtag.

Le kell cserélni a konyhai eszközöket is?

Bár a gluténmentesség nem jelenti azt, hogy az összes konyhai felszerelést le kell cserélni, ám a teljes gluténmentesség biztosításához bizonyos konyhai eszközöket (például a vágódeszkát, sodrófát, fakanalakat, öntöttvas edényeket) külön kell használni a gluténmentes ételek elkészítéséhez. Ezek nehezen tisztíthatóak, esetleg mosogatógépben sem moshatók. A glutén nagyon „ragadós”, és bizonyos felületekről, a porózus, fából készült vagy barázdált eszközökről (szűrőedények, rácsok) nem távolítható el teljesen. Sárdi doktornő szerint a szendvicssütő és kenyérpirító szintén problémás lehet, ezekből mindenképpen be kell szerezni egy saját használatú eszközt, de jó megoldás a sütőzacskók használata is. Konyharuhával, mosogatószivaccsal szintén átvihetjük a glutént az edényekre és tányérokra, ezekből is legyen saját, jól felismerhető darabunk.

„Azt tapasztalom, hogy a gluténmentes diéta szigorú követése sokszor nehézségbe ütközik a páciensek számára. Fontos, hogy a betegek értsék és alaposan elsajátítsák a diéta alapjait, és fegyelmezetten betartsák annak szabályait. Ezt nekünk és a dietetikus szakembernek is követnünk kell, hogy az esetleges hibák korrigálhatók legyenek. A be nem tartott diéta vagy a tartós diétahiba folyamatosan fennálló gluténfogyasztást eredményez, ami a bélbolyhok regenerációjának elmaradásához és a panaszok megmaradásához vezet” – a gasztroenterológus.