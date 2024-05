Nem vagyok gluténérzékeny. Így is jobb lenne elhagynom a glutént?

Több táplálkozási tévhitről is kérdezték Kőrösi Éva sportdietetikust a Csak ha érdekel című podcast legújabb adásában. A szakértő a verseny- és hobbisportolók teljesítményfokozására specializálódott, tehát érdemes inkább rá hallgatni, és nem pedig egyes önjelölt influenszerekre.

Jobb lenne, ha mindenki elhagyná a glutént?

Ahogy az adást összefoglaló közleményben is írták, mostanában nagyon sokan akkor sem esznek glutént, ha egyébként nem érzékenyek rá. Sokak szerint ugyanis a glutén alapból rossz, ezért eleve érdemes elkerülni.

A dietetikus szakember azonban nem ajánlja, hogy a gluténérzékenység konkrét diagnózisa nélkül teljesen kizárjuk az értendünkből a glutént. Hozzátette, hogy egyesek fogyókúrás módszernek állítják be a gluténmentesen étkezést, azonban ezt sem szabad elhinni.

Nem jó, ha gluténérzékenység diagnózisa nélkül teljesen kizárjuk az étrendünkből a glutént. Fotó: Getty Images

Lehet egyszerre fogyni és izmot növelni?

Sokan küzdenek túlsúllyal vagy elhízással, nemcsak Magyarországon, hanem világszerte. Emellett viszont sokan vannak azok is, akik a fogyás mellett szeretnének némi izmot is építeni. Vajon megvalósítható ez a két cél egyszerre? Kőrösi Éva szerint „igen is, meg nem is”, amely jól jelzi, hogy nem egy egyszerű kérdésről van szó.

A fogyás és az izomtömeg-növelés két teljesen ellentétes folyamat. A fogyáshoz kalóriadeficit kell, tehát hogy kevesebbet vigyek be, mint amennyire szükségem van, az izomtömeghez pedig pont, hogy több kell, mert először ki kell maxolnom az energiát, amire szükségem van, s azon felül még promotálni azokat a folyamatokat, amik építőek és a megfelelő aminosavakat adni ehhez az egészhez. De a hétköznapokban egy átlagembernél ez igenis megvalósítható. Tehát akinek egy jól beállított étrendje van, és nem extra alacsony, például ilyen 1500 meg 1000 kilókalóriákon él, hanem mondjuk akár csak egyszer is egy rendes szakemberrel átszámoltatta az igényét és közösen kialakították azt, hogy mi kellene neki, ilyet én nagyon sokszor látok” – fogalmazott a ditetikus.

A teljes beszélgetést itt hallgathatod meg.