Itt a búzaliszt, amelyből cöliákiások is ehetnek

A gluténmentes pékárukban általában rizs-, kukorica- és egyéb alternatív lisztekkel helyettesítik a búzalisztet. Most azonban már a gluténmentes búzaliszt is elérhető a cöliákiásoknak, egy spanyol vállalkozás jóvoltából – számolt be róla Facebook-oldalán az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer.

A gluténmentes pékárukban általában alternatív lisztekkel helyettesítik a búzalisztet. Fotó: Getty Images

Eltávolítják a glutént a búzából

A FoodNavigator cikkére hivatkozva azt írták, a spanyol Bread Free nevű cég gluténmentes búzalisztjéhez a gyártás során, egy biotechnológiai eljárással távolítják el a búzából a glutént. Ennek eredménye, hogy a liszt megőrzi mindazokat az érzékszervi tulajdonságokat, amelyek a hagyományos búzalisztet jellemzik, ugyanakkor korlátlanul és panaszok nélkül fogyaszthatják majd a cöliákiában szenvedő fogyasztók is.

Autoimmun betegség, amely az egész szervezetet érint

Ahogy már betegségismertetőnkben is olvashattad, a lisztérzékenység – vagy más néven cöliákia – egy autoimmun betegség, amely az egész szervezetet érinti. Az érintettek a kalászos gabonafélékben lévő sikér (glutén) egyik fehérjecsoportjára, a gliadinra érzékenyek, a gluténbevitel ezért károsítja a vékonybél nyálkahártyáját, mindez pedig emésztőrendszeri panaszokhoz és súlyos tápanyag-felszívódási zavarokhoz vezet.

A lisztérzékenység jellegzetes tünete a hasmenés és az akaratlan fogyás. Kezelni gluténmentes diétával lehet, gyógyítani azonban egyelőre nem tudják – így a speciális étrendet egy életen át tartani kell.