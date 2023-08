Nagy bajt okozhatnak a műanyag vágódeszkák

A vágódeszkák rendkívül praktikus eszközök, amelyeknek minden háztartásban megvan a helye. Nem mindegy azonban, hogy milyen anyagból készülnek ezek: egy frissen publikált kutatás szerint ugyanis a műanyagból készült deszkák a szervezetünkre is káros mikroműanyagok forrásai lehetnek - írja a Science Daily.

Rengeteg mikroműanyag szabadulhat fel a használatukkal

A hazai háztartásokban lévő vágódeszkák nagy része műanyagból, vagy fából készült, de vannak már olyanok is, amelyek alapanyagát például a bambusz, vagy a gumi adja. Korábbi tanulmányok már kimutatták, hogy egyes műanyag lapok, köztük a polipropilén és a polietilén használata során nano- és mikroméretű műanyagrészecskék keletkeznek. Ám ezekben nem mérték fel pontosan, milyen mértékű műanyagszennyezéssel járhat egy-egy ilyen termék egy hétköznapi zöldségszeletelés során. Ezt azért is fontos tudni, mert az élelmiszerre jutó mikroműanyagok szervezetünkbe is bekerülhetnek, és az egészségünket is károsíthatják.

Jobban járunk, hogyha nem veszünk otthonra műanyag vágódeszkát. Fotó: Getty Images

A kutatók önkéntesek segítségével mérték fel, hogy a hétköznapi használat során milyen mértékű mikroműanyag-szennyezés keletkezik a vágódeszkák miatt. Az eredményekből a csapat kiszámította, hogy az ételkészítés során évente 14-71 millió polietilén mikroműanyagot és 79 millió polipropilén mikroműanyag szabadulhat fel a deszkákból. Ennek mértékét azonban többek között az alábbiak is befolyásolhatják:

Egyéni darabolási stílus;

A tábla anyaga;



Az élelmiszerek átvágásához szükséges erő;



Az, hogy az összetevőket apróbb, vagy nagyobb darabokra vágják fel;

Az, hogy milyen gyakran használják a vágódeszkát.

Mikroműanyagnak az 5 milliméternél kisebb műanyagdarabokat nevezzük, amelyek a műanyagok bomlási folyamata során keletkeznek a műanyagok szerkezetének szétesésével. Az már eddig is ismert volt, hogy az étellel és a vízzel lenyeljük a mikroműanyagokat, valamint be is lélegezzük azokat, sőt: csecsemők és felnőttek székletében is megtalálták a részecskéket. Nemrég azonban az emberi vérben is kimutatták ezeket az anyagokat.