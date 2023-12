Gyomorbarát karácsony: mutatjuk, mi kerüljön az asztalra

Valljuk be, a jellegzetes ünnepi menü nem éppen gyomorbarát. Mutatunk pár tippet, amelyeket bevethetsz, hogy könnyedebbé tedd a karácsonyt a közérzetednek és a gyomrodnak is!

Gyomorbarát ételek, azaz viszlát teltségérzés és puffadás

A puffadás az egyik leggyakoribb emésztési rendellenesség. Tünetei a hasfeszülés, a hasi fájdalmak, a túlzott bélgázosság és a gyomorkorgás. A puffadáshoz társulhat – főleg a karácsonyi lakomák miatt – teltségérzet, és akár hasmenés is.

A puffadást különösen az olyan élelmiszerek okozhatják, mint a káposzta vagy a hagyma, így, ha egy mód van rá, kerüld.

A szénsavtartalmú italok nem a barátaid. Ne fogyassz belőlük túl sokat, így kevesebb levegő kerül a belekbe, azaz nem fogsz puffadni.

Gyömbér

Fogyaszthatod minden variációban, hasznosítsd, ahogy csak tudod az ünnepi készülődéskor, mert a gyömbér természetes gyulladás- és puffadás csökkentő. Egy zingibain nevű emésztőenzimet tartalmaz, amely segít a szervezetnek lebontani a fehérjéket, lazítja a belek görcseit, csökkenti a vastagbél gyulladását, ami elősegíti, hogy az elfogyasztott étel könnyebben megemésszük.

Quinoa

Tegyél egy próbát a gluténmentes gabonákkal, például a quinoával. A gluténérzékenyek is fogyaszthatják, nem okoz teltségérzetet, gazdag rostokban és antioxidánsokban, amelyek segítenek leküzdeni a puffadást. Egészséges, vitaminokban gazdag és még finom is!

Alma

Az almának magas a víztartalma, emellett káliumban is gazdag, ami támogatja az egészséges folyadékegyensúlyt, segít a hidratáltság megőrzésében. Gazdag rostokban is. Az almában magas a pektin nevű oldható rost, amely segíthet megvédeni a bélmikrobiómát, és támogatja az emésztést is.

Zeller

A zeller körülbelül 95%-a víz. Mannit nevű cukoralkoholt is tartalmaz, amely lágyítja a székletet. Gyökere természetes vízhajtónak számít: fokozza a vizelettermelést, hogy eltávolítsa a felesleges vizet és nátriumot a szervezetből, ami segíthet enyhíteni a puffadást. A karácsonyi húsleves elmaradhatatlan összetevője legyen a zeller!

Édeskömény

Az édeskömény természetes vízhajtó, de található benne anetol, fenchone és ösztragol vegyületek is, amelyek ellazítják a bélizmot, és lehetővé teszik a gázok szabad távozását.

Avokádó

Az avokádó rendkívül tápláló: folátot, valamint C- és K-vitamint tartalmaz. Gazdag káliumban is, ami egy alapvető ásványi anyag, hiszen részt vesz a szervezet folyadékegyensúlyának és nátriumszint szabályozásában, megakadályozza a vízvisszatartást. Sőt, magas a rosttartalma is, amely lassan halad át az emésztőrendszerben, így segíti megelőzni a székrekedést és a puffadást.

Az állandó stressz nemcsak a hangulatunkat befolyásolja, hanem többek között emésztőrendszeri panaszokat is kiválthat. A karácsonyi- és év végi hajrá, az ezzel együtt járó szorongás, és megfelelési kényszer pedig csak olaj a tűzre!

Banán

A banán nagyon sok rostot tartalmaz, három gramm rost található 1 közepes gyümölcsben. A puffadás egyik típusa, amikor a szervezetben felhalmozott víz áll. Részben az okozza a víz visszatartását a szervezetében, hogy túl sok a nátriumbevitel és kevés a kálium. A banán gazdag káliumban, ami támogatja az egészséges folyadékegyensúlyt, ezáltal megakadályozhatja a puffadást és a vízvisszatartást is.

Édesburgonya

Egészséges szénhidrátokban és rostokban gazdag, valamint rengeteg benne az antioxidáns béta-karotin is. Sütve, főve önmagában, vagy köretként is isteni! Az édesburgonya mellett a spárga és az uborka is kiváló választás lehet a karácsnyi menühöz, míg előbbi természetes vízhajtó és prebiotikumokat is tartalmaz, addig az uborka remek puffadáscsökkentő.