Gyakran kell kidobnod a kenyeret? Így csökkentsd a pazarlást

„Csak Európában minden másodpercben közel 300 szelet kenyér vész kárba. Ez nemcsak a környezetet károsítja, de a pénztárcánkat sem kíméli” – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás ellen küzdő Maradék nélkül programjának cikkében. Az alábbiakban bemutatjuk a szakértők legjobb tippjeit, amelyekkel csökkentheted a kenyérpazarlást.

Néhány tanácsot megfogadva csökkentheted otthonodban a kenyérpazarlást. Fotó: Getty Images

Tervezés, tudatos vásárlás, megfelelő tárolás

Az előre tervezés a pazarlás elkerülésének egyik kulcsa. A kenyér romlandó élelmiszer, ezért inkább gyakrabban vásárolj belőle kisebb mennyiséget. „Amíg az otthoni kenyér el nem fogy, ne vásároljunk frisset” – javasolják a Maradék nélkül szakértői.

De legalább ilyen fontos a megfelelő tárolás is, azzal ugyanis megelőzheted a kenyér idő előtti kiszáradását vagy penészedését. A kenyeret nem érdemes a hűtőbe tenni, mert ott gyorsabban kiszáradhat. A műanyag zacskó használatát pedig azért érdemes kerülni, mert abban megrekedhet a nedvesség, amitől könnyen megpenészedhet a pékáru.

A legjobb tárolási mód, ha pamutkendőbe csomagoljuk, és kenyértartóba helyezzük. A kendő segít felszívni a nedvességet és megakadályozza, hogy a kenyér túl gyorsan kiszáradjon. Egy másik lehetőség, hogy a kenyeret méhviaszba csomagolva tároljuk, amely hosszabb ideig puhán tartja” – olvasható a cikkben

Fagyasztás, maradékmentés, kreatív felhasználás

Az egyik legegyszerűbb és legnagyszerűbb tartósítási módszer a fagyasztás. Ezzel akár 6 hónapon keresztül is megőrizheted a kenyér frissességét. A legjobb, ha a kenyeret felszeletelve fagyasztod le, így mindig csak annyit kell kiolvasztanod, amennyire éppen szükséged van.

A pazarlás csökkentése érdekében kenyérfogyasztási szokásaidat is érdemes felülvizsgálni. Ezentúl ne dobd ki a kenyérvégeket, a kenyérhéjat és a szikkadt kenyeret. Egy kis kreativitással és nyitottsággal ezeket is megmentheted a kukától. Kenyérpuding, bundáskenyér, salátákhoz vagy krémlevesekhez kruton, vagy akár panírozásra és sűrítőanyagként is felhasználható kenyérmorzsa is készülhet a maradékból. A morzsát tedd légmentesen záródó edénybe, és tárold száraz, hűvös helyen – így akár egy hónapig is eláll.

Extra tipp: Ha túl sok felesleges kenyered van otthon, oszd meg másokkal. Adj belőle szomszédaidnak vagy a környéken élő, nehezebb anyagi körülmények között élő időseknek vagy családoknak.

„A mi jelmondatunk az, hogy a maradék nem szemét, hanem bónusz. Kísérletezzünk a konyhában, főzzünk többet, pazaroljunk kevesebbet” – olvasható a cikkben.