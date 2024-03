Ez állhat az emésztési gondok mögött

A PUFFADÁS ÉS TELTSÉGÉRZET AZ EGYIK LEGGYAKORIBB EMÉSZTŐRENDSZERI PANASZ. FOTÓ: GETTY IMAGES

A puffadás a belekben felhalmozódott gáztól alakul ki, amelyet gyakran olyan hétköznapi, életmódbeli problémák idéznek elő, mint például a kevés mozgás, a rendszertelen étkezés, a puffasztó ételek és italok, a kelleténél alacsonyabb folyadékbevitel, illetve a túlzottan kevés vagy éppen túlságosan sok rostfogyasztás. A diszkomfortérzettel, bélgázosodással, sűrű böfögéssel, valamint esetenként székrekedéssel, hasmenéssel, megváltozott széklettel, hányingerrel, hányással járó állapot kialakulása még gyakoribb stresszes időszakokban vagy túlsúly esetén.

Betegségek és hormonális változások

Emésztési zavarokat bizonyos gyógyszerek – például antibiotikumok, gyulladásgátlószerek – és különböző kórképek is kiválthatnak. Hátterében állhatnak gyulladásos bélbetegségek – például Crohn-betegség – epekövesség, hasnyálmirigy problémák, valamint ételérzékenységek és -intoleranciák is. Ilyen például a fruktóz vagy tejcukorérzékenység, a hisztamin intolerancia, különböző ételallergiák vagy olyan felszívódási zavarokat okozó megbetegségek, mint a cöliákia (gluténérzékenység).

A puffadásnak hormonális okai is lehetnek. Nőknél, a menstruáció előtti napokban, a terhesség során, valamint a menopauza alatt kialakuló hormonszint változások is előidézhetnek emésztőrendszeri panaszokat. Az inzulinhiány és a pajzsmirigyzavarok szintén kihatnak a bélműködésre. Gyakori kórkép, az úgynevezett irritábilis bél szindróma (IBS) is, ami egy olyan tünetegyüttes, amely pontos oka nem ismert, de a vastagbél működészavaraira vezethető vissza. Tünetei közé tartozik hasi fájdalom, puffadást, hányinger, valamint a székrekedés vagy hasmenés is.

Puffadást okozó ételek

Bizonyos zöldségek és gyümölcsök – különösen nagy mennyiségben való – fogyasztása is fokozhatja a gáztermelődést és így a haspuffadást. Ilyenek például a káposztafélék, a karfiol, brokkoli, valamint az olyan hüvelyesek, mint a borsó, bab, lencse vagy szója. A hagyma és fokhagyma bár szintén kifejezetten egészségesnek számítanak, mégis sokaknál emésztőrendszeri panaszokat idézhetnek elő, különösen nyers állapotukban. A gyümölcsök közül tüneteket válthat ki például a szilva, a cseresznye, a barack vagy a dinnyefélék fogyasztása, illetve néhány bogyósgyümölcs is gázosodást vagy hascsikarást okozhat. Érdemes tudni azt is, hogy ha túlságosan sok sót használunk, arra a szervezetünk vízvisszatartással reagálhat, ami haspuffadással jár, valamint azt, hogy a mesterséges édesítőszerek, a szénsavas és cukros üdítőitalok, a bor, valamint a rágógumizás szintén hajlamosíthat erre.

Gyakori ok: emésztőenzimhiány

A kellemetlen emésztési gondokat nem csak bizonyos élelmiszerek összetevői, hanem az emésztésükhöz szükséges enzimek hiánya is kiválthatja. A szervezetünkben található különböző enzimek feladatai közé tartozik az élelmiszerek emésztésének elősegítése, a tápanyagokban található fehérjék, szénhidrátok és zsírok lebontása. Mennyiségük folyamatosan változik, rendszertelen étkezés esetén pedig könnyen előfordulhat, hogy a hasnyálmirigy nem tud belőlük annyit termelni, mint amennyire szükség lenne. Különösen így van ez akkor, ha hirtelen fogyasztunk nagy mennyiségű, nehezebben emészthető ételeket, amelyek következtében relatív enzimhiány jön létre.

Amennyiben a hasfeszüléssel, gyakori böfögéssel, szellentéssel járó állapotot ez idézi elő, megszüntetésére a patikában vény nélkül kaphatóak olyan természetes hasnyálmirigy enzimeket – lipázt, amilázt és proteázt – tartalmazó tabletták, amelyek hatékonyan segítenek enyhíteni a kellemetlen tüneteket. Ahhoz, hogy az emésztést elősegítő gyógyszerekben található enzimek a leghatékonyabban tudják kifejteni a hatásukat, javasolt ezeket mindig a kiadósabb étkezések elfogyasztása közben alkalmazni.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a panaszok a megfelelő étkezés, a rendszeres mozgás és az enzimpótlás mellett is változatlanul, hosszabb ideig fennállnak vagy hasfájás, görcsök, hányás, hasmenés, testsúlycsökkenés, nyelési nehezítettség, szédülés, izzadás, fekete széklet is jelentkezik, nem érdemes várni a kivizsgálással. Elsődleges cél a tüneteket kiváltó okok mielőbbi megtalálása, az ezt követő terápia pedig ettől függően lehet például életmódváltás, gyógyszeres kezelés vagy olyan speciális diéta, amellyel a panaszok hosszú távon enyhíthetők vagy megszüntethetők.