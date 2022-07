Ezek a tünetek jelzik, ha túl sok sót fogyasztunk

A só az egyik leggyakrabban alkalmazott fűszer, ám nemcsak az ételeinket ízesíthetjük vele, hanem tartósítószerként is szolgál. Összetételét tekintve 60 százalékban klorid, 40 százalékban pedig nátrium. Amellett, hogy elengedhetetlen a szervezet folyadékháztartásának szabályozásához, támogatja az ideg- és izomműködést, illetve hozzájárul a vérnyomás szabályozásához is. A testünknek azonban csak kis mennyiségben van rá szüksége, naponta körülbelül 1500 milligrammot kellene bevinnünk belőle - mondanunk sem kell, hogy a legtöbben ennél jóval több sót fogyasztanak. A webMD összegyűjtötte, mely tünetek utalhatnak arra, hogy mi is túl sok sót viszünk be a szervezetünkbe.

Sót csak mértékkel! Fotó: Getty Images

Haspuffadás

A leggyakoribb panasz a haspuffadás - ha nem tudunk mértéket tartani a sóval, szinte biztos, hogy előbb-utóbb szembesülünk ezzel a kellemetlen tünettel. Oka, hogy a só vízvisszatartást idéz elő, aminek következtében a testben extra folyadék gyűlik fel.

Magas vérnyomás

A magas vérnyomást sok esetben a túlzott sófogyasztás okozza. A túl sok só miatt a vesék nehezebben tudnak megszabadulni a fölösleges folyadéktól, ennek hatására pedig megemelkedik a vérnyomás.

Duzzanat

Ha az utóbbi időben azt vettük észre, hogy az arcunk, a kezünk, a lábunk vagy a bokánk a szokásosnál duzzadtabb, gondolkodjunk el, nem fogyasztunk-e a kelleténél több sót. A test különböző részein jelentkező duzzanat ugyanis erre utalhat.

Szomjúság

Ha a kelleténél több sót fogyasztunk, a szervezet vizet von el a sejtekből, aminek hatására nagyon szomjasak leszünk. Bár az, ha elegendő folyadékot - főleg vizet - iszunk, segíthet "semlegesíteni" a sót, és felfrissítheti a sejteket, önmagában csupán tűzoltásra elég.

Hízás

A sok só hatására a szervezet vizet tart vissza, így beindulhat a hízás. Viszonylag rövid idő alatt, akár néhány nap vagy hét alatt is nőhet a súlyunk.

Gyakori pisilés

Minél több só kerül a szervezetünkbe, annál többet járunk a mosdóba. A magyarázat egyszerű: a só szomjassá tesz, így többet iszunk, ebből pedig egyenesen következik a gyakori vizelés.

Gyengeség

Ha túl sok só van a vérben, a sejtekből víz áramlik ki, hogy felhígítsa a sót. Ennek eredményeképpen a szokásosnál gyengébbnek érezhetjük magunkat.

Gyomorproblémák

A túlzott mértékű sófogyasztás miatt kialakult dehidratáltságot a gyomrunk is megérzi. Émelygés és/vagy hasmenés léphet fel ilyenkor, de jellemző szimptóma a gyomorgörcs is.

Hosszú távú hatások

Ha nem szabunk határokat a sófogyasztásban, annak nemcsak rövid, de hosszú távú hatásai is lehetnek. A többi között növelheti a szívizom megnagyobbodásának, a fejfájásnak, a szívelégtelenségnek, a magas vérnyomásnak, a vesebetegségnek, a vesekőnek, a csontritkulásnak, a gyomorráknak és a stroke-nak a kockázatát is.

Hogyan fogyasszunk kevesebb sót?

A mértéktelen sófogyasztásért nem feltétlenül az okolható, hogy főzés vagy étkezés közben kilószámra szórjuk az ételeinkbe a sót. Jóval veszélyesebbek az úgynevezett rejtett sóforrások: sokan nem is tudják, hogy az adott termék, amit megvesznek, már eleve tele van sóval. Éppen ezért fontos, hogy odafigyeljünk az alábbiakra.

Kerüljük az előre bepácolt, befűszerezett húsokat, illetve a feldolgozott hústermékeket.

Ne válasszunk olyan fagyasztott zöldséget, amelyet előre befűszereztek, esetleg valamilyen szósz van rajta.

Mindig ellenőrizzük a címkén, hogy a megvásárolni kívánt élelmiszer mennyi nátriumot tartalmaz.

A fűszerek és ételízesítők kiválasztásakor azokat részesítsük előnyben, amelyeknek a címkéjén nem szerepel a nátrium.