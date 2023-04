A divatdiéták legnagyobb veszélyei

A divatdiéták rendkívül népszerűek, és a legtöbbször testtömeg-csökkenést is eredményeznek. Gyakran az egyhangúságra építenek azáltal, hogy egyes tápanyagok, ételcsoportok kizárólagos fogyasztását írják elő. Számos divatdiéta létezik, a legnépszerűbbek az alacsony szénhidráttartalmú (low-carb) diéták, az alacsony zsírtartalmú (low-fat) diéták és a magas fehérjetartalmú (high-protein) diéták. Azonban ezeknek a fogyókúráknak nagyon komoly veszélyei is vannak, amik kihatnak az anyagcserénkre.

FONTOS A TESTSÚLY NORMALIZÁLÁSA, DE NEM MINDEGY HOGYAN FOGUNK HOZZÁ. FOTÓ: GETTY IMAGES

Ha túl sok táplálékot vonunk meg a testünktől, akkor – akárcsak a villámdiéták esetében – először fogyunk néhány kilót, de hosszú távon annyira lelassul az anyagcserénk, hogy a zsírégetés is megszűnik, és a szervezetünk vészhelyzet érezve az első adandó alkalommal, amikor többlettáplálékhoz jut, raktározni kezdi azt. Az anyagcsere-folyamatok lelassulása hamar bekövetkezik, ha drasztikusan megvonjuk magunktól az ételt. A fogyás pedig épp a jól működő anyagcserén alapul.

Tudtad? Az egészséges, megfelelően működő anyagcsere fontos szerepet játszik az elhízás és szövődményei (pl. magas vérnyomás, 2-es típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, daganatok) elleni küzdelemben. Emellett a szervezet méregtelenítését, a sportteljesítményt, az inzulinrezisztencia és egyéb szerzett anyagcsere rendellenességek megelőzését és kezelését is nagymértékben segíti.

A divatdiéták kockázatai:

hosszú távon eredménytelenség, mert a diétát nem kíséri az életmód megváltozása;

negatív hatás az alapanyagcserére;

egyoldalú nyersanyag válogatás.

Egyes tápanyagok túlzott fogyasztása fokozhatja például a szív- és érrendszeri rizikót, fokozottan megterheli a vesék működését, emelkedett vérzsír-szint jöhet létre. Egyes tápanyagok kiiktatása – az egyoldalú táplálkozás miatt – a vitaminok (A, D, E, K) csökkent hasznosulását, az immunrendszer gyengülését, csökkent fizikai- és szellemi teljesítőképességet okozhat.

Miket fogyasszunk?

Fogyasszunk elegendő, rostban gazdag élelmiszert- zsenge zöldségeket, teljes kiőrlésű gabonatermékeket, friss gyümölcsöket, hüvelyeseket- a bennük található élelmi rost segíti a jóllakottság érzet kialakítását, támogatja az emésztőrendszer egészségét, valamint hozzájárul a szív-érrendszer egészségéhez is. Ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről sem- a legjobb, ha tiszta csapvízzel vagy ásványvízzel fedezzük a szükséges mennyiséget.

A célunk elérése érdekében a helyes étrend mellé építsük be a rendszeres testmozgást is, nemcsak fogyásunkat támogatja, hanem erősíti az immunrendszerünket, jó hatással van hangulatunkra, valamint erősebbek, energikusabbak is leszünk.

Városi legenda vagy tényleg segít a kellemetlen teltségérzet, puffadás esetén egy pohár citromos víz? Nézzük!

Emésztőenzimek szerepe

Emésztőenzimek segítik a testünket az emésztési folyamatok lebonyolításában. Az egészséges szervezet önállóan is megtermeli a megfelelő emésztőenzimeket a szükséges mennyiségben. A termelési folyamatban a máj, a hasnyálmirigy, a bélrendszer, az epe és a gyomor vesz részt, de a nyálban is megtalálhatók az emésztőenzimek.

Az emésztőenzimek hiánya kellemetlen panaszokat okozhatnak, ami kialakulhat egy rosszul megválasztott diéta következményeként is. Ha például egy beteg szervezete nem termel elegendő laktáz enzimet, akkor tejtermékek fogyasztása után puffadás, fokozott gázképződés és hasmenés jelentkezik. Szerencsére számos olyan élelmiszer létezik, amely gazdag a jótékony hatású emésztőenzimekben, így segíthet az emésztőrendszer optimális működésben. Ezenfelül kaphatóak enzimpótló készítmények is, amik segítségével jobb lesz a tápanyag felszívódás és hasznosítás, csökken a rossz közérzet, a teltségérzés, a gyomortartalom gyorsabban ürülhet, mérséklődhet a gázképződés, a székletürítés pedig szabályosabbá válhat.

