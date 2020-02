A hosszú élet titka: az olívaolaj

A mediterrán diéta áldásos hatásairól rengeteg cikk született már. Az étrend fő jellemzője, hogy előnyben részesíti a zöldségeket és gyümölcsöket, olajos magvakat, az olívaolajat, valamint a teljes kiőrlésű gabonákat, ugyanakkor minimálisra szorítja a vörös és feldolgozott húsok, a tejtermékek, a transzzsírsavak és telített zsírok, illetve a finomított cukrok fogyasztását. Nem véletlen, hogy a mediterrán országokban az uniós átlag feletti életkort érnek meg az emberek.

Tíz érv a mediterrán diéta mellett A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint a mediterrán országokban élnek a legegészségesebb emberek. Étrendjük példaértékű, melynek elsajátítása ráadásul roppant egyszerű: kattintson a részletekért!

A Minnesota Orvosi Egyetem kutatói most arra voltak kíváncsiak, hogy az étrend mely összetevőjének lehet a legkomolyabb egészségvédő hatása. Eredményeik szerint az olívaolaj az egyik leghasznosabb közülük, amely nem csak az időskori megbetegedéseket segít megelőzni, de a hosszú élet titka is lehet ezekben az országokban.

Az olívaolajnak különösen nagy szerepe lehet az időskori betegségek megelőzésében. Fotó: Getty Images

Az olívaolaj és a mozgás a leghasznosabb

A mediterrán étrendet követők gyakran fogyasztanak vörösbort is, a kutatók egyik tippje pedig ez, pontosabban a benne lévő rezveratrol nevű anyag volt. Korábban ugyanis már igazolták, hogy ez az anyag védhet bizonyos öregkori betegségek kialakulásától és hozzájárulhat a hosszú, egészséges élethez is. Kiderült azonban, hogy a mediterrán ételek alapjául szolgáló olívaolaj még ennél is komolyabb hatással van az egészségünkre.

Önmagában azonban nem leszünk egészségesek attól, ha több olajat használunk az ételeink elkészítéséhez. A kutatás eredménye szerint a valódi gyógyhatását akkor fejti ki, ha az olívaolaj fogyasztása sok mozgással is párosul, melynek hatására a szervezet lebontja az elraktározott lipidcseppeket. Újabb kutatásokat is akarnak végezni annak érdekében, hogy jobban megértsék ezt a folyamatot, ez pedig a későbbiekben újabb kezelések kidolgozásához vezethet.

Forrás: Science Daily