A mediterrán diéta legnagyobb előnyei

Nem kell számolni a kalóriákat

Ehelyett az egészségesebb alternatívák választásán van a hangsúly, például vaj helyett olívaolajat, cukros desszertek helyett friss gyümölcsöket, vörös húsok helyett csirkét javasol ez az étrend.

Friss zöldségek

A mediterrán diéta jegyében szezonális, egyszerűen elkészíthető, íncsiklandó fogásokat dobhatunk össze, például egy isteni salátát paradicsom, fekete olajbogyó, feta sajt, uborka és spenót felhasználásával, amihez igény szerint jöhet egy szelet natúr csirkemell is.

A legjobb őszi gyümölcsök és zöldségek A szezonális őszi ételekről a legtöbbeknek talán az alma és a sütőtök jut eszébe először - és igazuk is van. De ezeken kívül is sok finomság kerül ilyenkor a zöldségesek standjaira, amely tökéletes alapja lehet az egészséges táplálkozásnak. Kattintson!

Nem tilos a kenyér

Kenyerek közül válasszuk a teljes kiőrlésűt, amely fehérjében és ásványi anyagokban gazdagabb, és úgy általában véve egészségesebb, mint a fehér lisztből készült verzió.

Egészséges zsírok

Mi a helyzet a zsírokkal, olajokkal? Ezek sem tiltólistásak, az olívaolaj például kifejezetten ajánlott. A lényeg mindössze az, hogy a "jó", vagyis a telítetlen zsírokat részesítsük előnyben.

Nagy a választék

A "mediterrán diéta" kifejezés hallatán sokan úgy gondolják, hogy olasz és görög ételeket fogyaszthatnak elsősorban. De a választék sokkal nagyobb: szemezgessünk bátran például a spanyol, török, marokkói konyha finomságai közül is. Így nem túlzás, hogy a világ egyik legnagyobb étlapja tárul elénk - a kérdés már csak az, hol nyitjuk fel és mit választunk ki róla.

Gazdagon fűszerezve

Fűszerezzünk bátran! Sokan beértük a só, bors, paprika hármasával - eddig. Most viszont kinyílhat előttünk a világ, legalábbis a nagy fűszeruniverzum, és megtapasztalhatjuk a koriander, a rozmaring, a fahéj, a friss bazsalikom vagy az oreganó ízét. Ezek a fűszerek amellett, hogy finomak, remek egészségőrök is: a koriander és a rozmaring például antioxidánsokban és tápanyagokban is igen gazdag.

A mediterrán étrend mellett számos érv szól

Gyorsan elkészíthető

Ki szeretne egy átdolgozott nap után még órákig pepecselni a konyhában a vacsora és/vagy a másnapi ebéd elkészítésével? A mediterrán étrend könnyedén összedobható fogásokat kínál. Például vacsorára diót, sajtot, olívabogyót és egy szelet teljes kiőrlésű pirítóst is elfogyaszthatunk csicseriborsókrémmel.

A bor is megengedett

Néhány kutatás szerint a vacsorához egy kis bor elkortyolgatása jó hatással lehet egészségünkre. A nőknek egy pohárral, férfiaknak kétpohárnyit ajánlanak - inkább vöröset, mint fehéret.

Hosszabb teltségérzet

Nem éhezünk meg - a mediterrán diéta jegyében fogyasztható ételeket lassabban emésztjük, ezáltal tovább tart a teltségérzetünk. Ha viszont mégis megéheznénk, sajtot, diót vagy olívabogyót is nassolhatunk.

Súlycsökkenés

Ezeknek az ételeknek, na és persze a mediterrán országokban tapasztalható nyugodtabb étkezéseknek köszönhetően már kisebb adagoktól is kialakulhat a teltségérzet, amely tovább is tarthat. Így hosszabb távon súlycsökkenést érhetünk el, de azért ajánlott az étrendet rendszeres mozgással is kiegészíteni.

Jót tesz a szívnek

Az étrend majd' minden eleme szívbarát. Az olívaolaj, a dió és a magvak segítenek a "rossz" koleszterin szintjének csökkentésében, a gyümölcsök, zöldségek és a bab pedig értisztító hatású. A mediterrán diéta értelmében több halat ajánlott fogyasztani, ami segíthet normalizálni a vérnyomást és a trigliceridszintet. A fent már említett mértékletes borfogyasztás is jót tehet a szívnek.

Az agyat is segíti

Ha nem fogyasztunk feldolgozott élelmiszereket és "rossz" zsírokat - amelyek bizonyos gyulladásokért is felelősek a szervezetben -, inkább antioxidánsokban gazdag ételeket eszünk, akkor máris sokat tettünk agyunk egészségéért és frissességéért.

Forrás: WebMD