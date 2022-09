Csökkenthetik a koleszterinszintet

A gombafélékben sok a fehérje, viszont nincs bennük zsír, valamint szénhidrátból is csak nagyon kevés. Emellett olyan enzimeket és rostokat tartalmaznak, amelyek kifejezetten koleszterincsökkentő hatásúak, így jó hatással vannak a szív- és érrendszerre.

Segíthetnek a vérszegénységen

Meglepő, de a vashiányos vérszegénység az egyik leggyakoribb betegség, amely ráadásul bármely korosztály és nem képviselői között előfordulhat.

A vérszegény emberek szervezetében kevés a vas, amitől sápadtak, gyengék, fáradékonyak lehetnek. A gomba nagyszerű vasforrás, ráadásul a benne lévő vas körülbelül 90 százaléka fel is szívódik a szervezetben, ami nagyon hasznos a vér egészségének szempontjából.

Rákmegelőző hatásúak

Kutatások szerint a gombafélék - antikarcinogén hatású összetevőiknek köszönhetően - hatékony segítséget jelentenek a mell- és a prosztatarák megelőzésében. Aki egészségesen szeretne táplálkozni, érdemes akár heti 2-3 alkalommal is gombát fogyasztania.

A gombafélék remek szolgálatot tesznek az egészségünknek

Segíthetnek megelőzni a cukorbetegséget

A gomba ideális energiaszegény táplálék cukorbetegek számára. Nincs benne zsír, koleszterin, kevés benne a szénhidrát, viszont sok a fehérje, valamint a víz és a rost is. Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek jótékony hatással mind a májra, mind a hasnyálmirigyre.

Jót tesznek a csontoknak

A gombafélék nagyszerű kalciumforrások, így segítenek a csontok erősítésében, illetve a csontritkulás kialakulásának megelőzésében is. Az ízületeknek is jót tesz a gombafogyasztás.

Segítik a tápanyagfelszívódást

A D-vitamin viszonylag kevés zöldségben és növényi eredetű táplálékban található meg, de a gombafélék pont ebbe a szűk körbe tartoznak. Ráadásul a gombában található kalcium és foszfor a vitamin felszívódását is segíti.

Erősítik az immunrendszert

A gombában olyan antioxidánsok találhatóak, amelyek védik a szervezetet a szabad gyökök káros hatásaitól, és erősítik az immunrendszert. Emellett természetes antibiotikumokat is tartalmaz, amelyek gátolják a mikrobák szaporodását, illetve segítenek megakadályozni a gombás fertőzések kialakulását.

Csökkentik a vérnyomást

A gombában réz is van, márpedig ez az ásványi anyag segíti a vas felszívódását az ételekből. Lévén, hogy a gombában vas is van, nagyon egészséges a vér szempontjából. Ráadásul ez a kombináció a vérnyomást is segít egészséges szinten tartani.

Forrás: organicfacts.com