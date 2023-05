45 oka van, hogy ne egyél annyi cukrot

Számos kutatás kimutatta a túlzott cukorfogyasztás egészségre gyakorolt negatív hatásait, ezek alapján pedig olyan ajánlások születtek, amelyek szerint a hozzáadott cukor fogyasztását a napi kalóriabevitel kevesebb mint tíz százalékára kell korlátozni. Egy friss tanulmány szerint – melyet kínai és amerikai kutatók tettek közzé – a túlzott cukorfogyasztás 45 negatív egészségügyi következmény magas rizikójával jár együtt – írja a CNN. Cukorbetegség, köszvény, elhízás, magas vérnyomás, szívroham, stroke, rák, asztma, fogszuvasodás, depresszió és korai halálozás – egyebek mellett ezek kockázata is megnő azoknál, akik túl sok cukrot fogyasztanak.

jobb, ha a cukor helyett mást választasz. Fotó: Getty Images

A hozzáadott cukor a legrosszabb

A gyümölcscukor, a tejcukor és a többi, élelmiszerben természetesen előforduló cukor nem számít hozzáadott cukornak. A kutatók által vizsgált cukortípus az élelmiszerek feldolgozása során kerül leginkább a csomagolt ételekbe, szirupokba, gyümölcslébe, zöldséglébe és pürékbe. "Az ehhez hasonló tanulmányok hasznos információkat hordoznak a betegek számára, megmutatják, hogy a látszólag kis változtatások, például a felesleges cukor, a cukorral édesített italok elhagyása milyen jelentős és pozitív javulást hozhat az egészségre nézve" – mondta Leana Wen, a George Washington Egyetem sürgősségi orvos és közegészségügyi professzora, a CNN a egészségügyi szakértője.

A magas cukorfogyasztást összefüggésbe hozták az elhízással, amely a különböző rákos megbetegedések erős kockázati tényezője. Ugyanez a közvetett kapcsolat pedig igaz a szív- és érrendszeri betegségekre is. A nagy mértékben feldolgozott élelmiszerekről, amelyek sok szabad cukrot tartalmazhatnak, ezen kívül azt is megállapították, hogy fokozzák a gyulladást, amely a depresszió egyik ismert kockázati tényezője.

Napi másfél kanál méz

A kutatás és a korábbi ajánlások alapján is napi 25 gramm – hat teáskanál – cukorban kellene maximalizálnunk cukorfogyasztásunkat, ennyi cukor van nagyjából másfél evőkanál mézben. A tanulmány szerzői szerint heti egyetlen pohár cukros üdítőt lenne szabad fogyasztanunk. A kevesebb cukor beviteléhez jó kiindulást jelent, ha elolvassuk az elfogyasztani kívánt élelmiszerek összetevőit, még olyan esetekben is, ha nem édességként gondolunk egy ételre. Sok élelmiszerben van ugyanis cukor, még olyanokban is, amelyekről nem is gondolnánk.

Érdekesség, hogy az is segít a bevitt cukor mennyiségének visszafogásában, ha eleget alszunk: ha valaki fáradt, akkor hajlamosabb az édesebb ételeket választani. Jó tudni azonban, hogy az életmódváltást csak elkezdeni nehéz: mi magunk is leszoktathatjuk ízlelőbimbóinkat a cukros ízről, ha következetesen csökkentjük a hozzáadott cukor bevitelét.

