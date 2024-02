Újabb E-számos adalékanyag veszélyére derült fény

Az élelmiszerek csomagolásán E551 kóddal jelölik a szilícium-dioxidot. Mint az a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) oldalán olvasható, ez egy csomósodás- és habzásgátló adalékanyag, amelyet szintetikusan állítanak elő. A többi között desszetporokban, italporokban használják, de a francia Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet (INRAE) friss közleménye szerint világszerte több mint 2600 feldolgozott élelmiszer összetevője. Így aztán például levesporokban, fűszerekben, gabona alapú csecsemőtápszerekben, instant kávékban, kakaóporokban és fagyasztva szárított tésztákban is előfordul. Egy szó, mint száz, noha alacsony dózisban, de a legtöbben mindennapos rendszerességgel fogyasztunk szilícium-dioxidot.

A többi között instant levesek előállításához is használhatnak E551-es adalékanyagot. Fotó: Getty Images

Az INRAE kutatói azonban a kanadai McMaster Egyetem szakembereivel együttműködve most arról számoltak be, hogy az E551 talán nem teljesen ártalmatlan a szervezetbe jutva. Egészen pontosan arra keresték a választ, hogy az adalékanyag kihatással lehet-e az étrendi fehérjékkel szembeni úgynevezett orális toleranciára. Egy nagyon fontos testi funkcióról van szó, amelynek lényege, hogy gátat szabjon annak, hogy immunrendszerünk gyulladásos reakciót indítson be azokkal a fehérjékkel szemben, amelyeket táplálékunkkal együtt viszünk be. Ez a rendszer már születéstől fogva működik, zavarai pedig ételallergiák, illetve olyan autoimmun betegségek kialakulásához vezethetnek, mint például a cöliákia, közismertebb nevén a lisztérzékenység.

Talán ezért is egyre több a cöliákiás

A cöliákiával élő emberek szervezete rosszul reagál a gluténre, egy olyan fehérjére, amely gabonafélékben, például a búzában, rozsban és árpában fordul elő. Mindez bélrendszeri gyulladást idéz elő, tünetként pedig alhasi fájdalmakat és hasmenést. Az érintetteknél emellett nagymértékű testsúlycsökkenés és tápanyaghiány léphet fel az állapot következtében. A cöliákia előfordulása világszerte emelkedik, a trend mögött meghúzódó okok azonban egyelőre meglehetősen homályosak az orvostudomány előtt.

Részben ugyanakkor magyarázatot adhat a jelenségre a francia-kanadai kutatócsoport új tanulmánya, amelyet az Environmental Health Perspectives című folyóiratban publikáltak. Egy kísérletben három hónapig napi rendszerességgel adtak szilícium-dioxidot egereknek. Megfigyelték, hogy ez idő alatt romlott az állatoknál az orális tolerancia szintje, amihez fokozódó bélrendszeri gyulladások is társultak a szervezetükben. A mögöttes folyamatokat vizsgálva a kutatók felfedezték, hogy az E551 hatására csökkent a bélrendszerben azon immunsejtek száma, amelyek az immunreakció megelőzését szolgáló gyulladásellenes vegyületek termeléséért felelnek. Ezenkívül olyan egereknél, amelyek cöliákiára hajlamosító géneket hordoztak, megfigyelték, hogy az E551-gyel való érintkezés nyomán romlottak a betegségre jellemző gyulladásos markerek szintjei.

Mindent egybevetve a kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy az étrendből származó szilícium-dioxid hosszú távon elősegítheti a cöliákia kialakulását olyan embereknél, akiknek genetikai hajlamuk van a betegségre.