Ettől függ, hogy allergiás lesz-e a gyerek

Dr. Polgár Marianne gyermekgyógyász, gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa elmondta, hogy diétázni csak abban az esetben szükséges, ha a gyermeknél már megjelentek az allergiás tünetek.

Az öröklött hajlamot diétával befolyásolni nem lehet

Az allergiás hajlam öröklődik, azokban a családokban, ahol az egyik szülő allergiás, 40 százalék, ahol mindkét szülő, 60-80 százalék az esélye, hogy a gyermeknél is megjelenik majd a betegség valamilyen formában. A gyerek azonban csak a hajlamot örökli, hogy a hajlamból betegség lesz-e, több tényező függvénye. Ha az édesanya saját maga allergiás, és emiatt nem tud fogyasztani tejet, tojást, glutént vagy bármely más allergént a terhesség vagy a szoptatás alatt, akkor nincsenek arra vonatkozó adatok, hogy ezzel a gyermekének kárt okozna, és hátráltatná nála az orális tolerancia kialakulását – magyarázta dr. Polgár Marianne. Ugyanakkor a vizsgálatok megmutatták, hogy előnyt sem jelent az anyai diéta az allergia megelőzésében a kisbaba számára.

Az öröklött hajlamot nem lehet diétával befolyásolni. Fotó: Getty IMages

A kisbabánál az allergiás tünetek megjelenése inkább az örökletes családi hajlammal mutat összefüggést, mint a ténnyel, hogy a magzati életben vagy a szoptatás alatt találkozott vagy nem találkozott idegen fehérjerészecskékkel az anya diétája miatt. A jelenlegi ajánlás alapján tehát a terhesség és a szoptatás időszaka alatt semmilyen diéta nem indokolt. Amennyiben az édesanya nem érintett valamilyen allergiától vagy ételérzékenységtől, akkor kizárólag prevenciós célból – hogy a gyermeknél megelőzze az allergia kialakulását – szükségtelen diétáznia.

Diétázni akkor kell, ha a gyereknél allergiás tünetek jelentkeznek

Az édesanyának tehát egészen addig szükségtelen diétás korlátozásokat bevezetnie, amíg a kicsinél allergiás tünetek nem jelentkeznek. A szoptatás alatt az anyatejjel átjutó fehérjék is okozhatnak tüneteket, de később, a hozzátáplálás időszakában, az új alapanyagok kóstolása idején is jelentkezhet a gyermeknél hasfájás, puffadás, a széklet megváltozása vagy kiütések, ekcéma. Ezek a tünetek allergiát is jelezhetnek, ilyen esetben orvoshoz kell fordulni. Szoptatás alatt ilyen esetekben az anyának mellőznie kell a tüneteket kiváltó alapanyagot. Tápszeres babánál a tápszer cseréje, nagyobbaknál a diéta – ha nem fogyasztja a tüneteket okozó összetevőt – fogja megszüntetni a panaszokat.