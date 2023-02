Hisztamindiéta: mutatjuk, mikor hasznos

Alacsony hisztamintartalmú étrend nyújthat segítséget azok számára, akik a hisztamintartalmú élelmiszerek fogyasztására különböző tünetekkel reagálnak. E tünetek igen változatosak lehetnek: jelentkezhet bőrpír, csalánkiütés, fejfájás, szédülés, heves szívdobogás, orrfolyás, orrdugulás, nehézlégzés, puffadás, hasfájás, görcsök, hasmenés, hányinger és hányás egyaránt. Ezt az állapotot hisztaminintoleranciának nevezzük, amelynek hátterében csökkent enzimműködés áll.

A hisztaminérzékenység szerteágazó panaszokat okozhat. Fotó: Getty Images

Hisztaminintolerancia esetén ugyanis a hisztamint lebontó DAO-enzim termelődése csökkent, ezért az érintettek szervezete nem tudja megfelelően lebontani a magas hisztamintartalmú ételeket, illetve azokat az ételeket sem, amelyek fogyasztása a szervezetben fokozza a hisztamintermelődést. A diéta során tehát az ilyen típusú ételek fogyasztását kell mellőzni, ennek köszönhetően megszűnnek a tünetek – foglalta össze Szkladányi-Szabó Lucia, a Budai Allergiaközpont dietetikusa.

Fontos a személyre szabott étrend

A szakember kifejtette, a diagnózis felállítása után a beteg kap egy listát azokról az ételekről, amelyeket a továbbiakban nem fogyaszthat. Legalábbis egy ideig – általában több hétig - teljesen száműznie kell azokat az étrendjéből. Idővel aztán akár fokozatosan vissza is vezetheti, függően az egyéni érzékenységtől. Ki kell tapasztalni, hogy a fennálló csökkent DAO-enzim-termelődés (ez betegenként változó lehet) mértéke milyen étrendet enged meg, vagyis mennyire kell szigorú diétát tartani, illetve milyen ételeket fogyaszthatunk a későbbiekben. Ez tehát a diéta kulcsa, vagyis csak egyénre szabott hisztamindiétával lehet hosszú távon is tartható eredményeket elérni.

Nagyon fontosak a konyhai praktikák is. Nemcsak az számít, hogy mit veszünk, hanem az is, hogy honnan és hogyan készítjük el. Hisztaminintolerancia esetén ugyanis nagyon lényeges az alapanyagok és a kész ételek frissessége, de még az is befolyásolja tüneteinket, hogy milyen fűszereket használunk az ételek elkészítéséhez – mutatott rá a dietetikus. Kitért rá, a hisztamindiéta tehát igazolt hisztaminintolerancia esetén segít megszüntetni a tüneteket. A diéta során fontos a személyre szabottság, ebben javasolt szakember segítségét kérni. A hisztamindiétára vonatkozó általános szabályok betartása mellett a dietetikus a páciens egyéb betegségeihez, ételérzékenységeihez, napirendjéhez igazodó, teljes értékű étrendet állít össze, hogy megelőzze a hiányállapotok kialakulását.

