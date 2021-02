9 ok, ami miatt éjjel a mosdóba járunk

Az esetek többségében olyan banális ok áll az éjszaka jelentkező vizelési inger hátterében, mint a túlzásba vitt folyadékfogyasztás, ám előfordulhat, hogy valamilyen komolyabb kivizsgálást igénylő egészségügyi probléma miatt jelentkezik a kellemetlen tünet. A Prevention.com oldal összegyűjtötte a 9 leggyakoribb okot, ami miatt éjjel is a mosdóba szaladgálunk - lássuk, melyek ezek!

Biztos, hogy az ébreszt? Mielőtt orvoshoz fordulnánk, próbáljuk végiggondolni, hogy valóban a hólyagunk ébresztett-e fel minket, vagy azért éreztük meg, hogy mosdóba kell mennünk, mert valami megzavarta az álmunkat. Dr. Randy Wexler családorvos szerint ugyanis a két eset között fontos különbség van. Alvás közben a vesékben fokozódik a véráramlás, ami felgyorsítja a vizelettermelést, emiatt az éjszaka folyamán a hólyagunk fokozatosan megtelik - így ha valami (például a társunk horkolása vagy egy rossz álom) miatt felriadunk, érzékelni kezdjük, hogy pisilnünk kell. Ám közel sem biztos, hogy ez az érzés olyan intenzív, hogy a legmélyebb álmunkból is felébrednénk miatta, valószínűleg gond nélkül vissza tudnánk tartani a vizeletünket a reggeli ébredésig. Gond akkor van, ha nem tudjuk átaludni az éjszakákat vizeletürítés nélkül, és rendszeresen arra ébredünk, hogy sürgősen rohannunk kell a mosdóba. h i r d e t é s

Sokat ittunk lefekvés előtt

A legkézenfekvőbb magyarázat, ha arra ébredünk, hogy sürgősen a mosdóba kell szaladnunk nem más, mint hogy túl sokat ittunk lefekvés előtt. A vízivás - jó esetben - már annyira a reflexünkké vált, hogy sokszor észre sem vesszük, mennyi folyadékot gurítunk le az esti órákban, ezzel a vesénket extra munkára fogjuk. Lefekvés előtt 2 órával már ne fogyasszunk folyadékot, és közvetlenül ágyba bújás előtt még látogassuk meg a mellékhelyiséget, így nagy valószínűséggel elkerülhetjük, hogy a hólyagunk ébresszen az éjszaka közepén.

Alkoholt vagy koffeint fogyasztottunk

Mind az alkohol, mind a koffein vizelethajtó hatással rendelkezik, ezért az ezeket tartalmazó ital fogyasztását érdemes mellőzni az esti órákban. A szakértők szerint legkésőbb este 6 óra után már nem javasolt koffeintartalmú italokat fogyasztani (a kávé mellett ide tartozik a kóla és egyes teafélék is), az utolsó pohár alkoholos itallal pedig lefekvés előtt minimum 3 órával érdemes koccintani. Ha az esti rutinunk része a teázás, ügyeljünk rá, hogy koffeinmentes változatot kortyolgassunk, például gyümölcsteát vagy nyugtató hatású gyógyteákat.

Ha gyakran ébredünk arra, hogy rohannunk kell, az nem jó jel! Fotó: Getty Images

Hormonproblémánk van

Hiába figyel oda a megfelelő folyadékfogyasztásra, még mindig gyakran ébred vizelési ingerre? Akkor lehet, hogy mélyebben gyökerezik a probléma - és érdemes lenne bejelentkezni egy hormonvizsgálatra. Az ADH (antidiuretikus) hormonnak fontos szerepe van a vesék vízvisszatartásának szabályozásában, ezért hiányának egyik vezető tünete a vizeletkiválasztás zavara. Minél kevesebb ADH termelődik a szervezetben, annál gyakrabban keressük fel a mosdót. 40 éves kor felett az ADH termelődése csökkenni kezd, és jellemzően 60-70 éves korban éri el azt a kritikus szintet, amikor már kellemetlenné válik ennek tünete. Gyógyszeres terápiával azonban karban tartható a panasz.

Húgyúti fertőzéssel küzdünk

Ha a gyakori vizeletürítési inger csípő, égő érzéssel és fájdalommal jár, akkor jó eséllyel valamilyen húgyúti fertőzés okozza az éjjel mosdólátogatásokat. Ezek főként a nők körében ismerősek, lévén az ő húgycsövük anatómiailag rövidebb, mint a férfiaké, így a kórokozóknak rövidebb utat kell megtenniük ahhoz, hogy a húgyhólyagba jutva szaporodásnak indulhassanak. Ugyanakkor a férfiaknál is kialakulhat fájdalmas húgyúti fertőzés, ráadásul a lefolyása súlyosabb lehet, mint a hölgyek esetében, ezért nem érdemes csendben tűrni, és már az első tünetekkel érdemes orvoshoz fordulni.

Vizesedik a szervezetünk

Léteznek olyan élelmiszerek, amelyek természetes módon segítik a vízhajtást - részletek itt.

Az ödémás kéz- és lábdagadás azt jelzi, hogy a szervezetben átmenetileg felhalmozódik a folyadék - ez vese- vagy akár szívproblémákra is utalhat. Fekvő testhelyzetben aztán a folyadék visszajut a keringésbe, a pihenő szív több vért pumpál a vesékbe, amik fokozott vizeletkiválasztásba kezdenek, ez okozza a gyakori éjjeli vizelést. Ha észrevesszük, hogy megdagadtak a lábaink, még lefekvés előtt pár órával polcoljuk fel őket, így a vesék hamarabb látnak munkához és mégalváselőtt ellátogathatunk a mosdóba. Természetesen az orvosi kivizsgálást se mulasszuk el!

Szénhidrátanyagcsere-zavarunk van

A prediabétesz és a cukorbetegség jellemző velejárója a gyakori vizelési inger - sok esetben ennek a panasznak a kivizsgálásakor derül fény a szénhidrátanyagcsere zavarára. Ilyenkor a szervezet a felhalmozódott felesleges cukormennyiségtől próbál megszabadulni a fokozott vizeletkiválasztással, emiatt napközben és éjjel is többször kell felkeresnünk a mosdót. Az érintettek ráadásul könnyen ördögi körben találhatják magukat, a diabétesz másik vezető tünete ugyanis a csillapíthatatlan szomjúságérzet, ezért a betegek este is sokat isznak, így garantált a nyugtalan éjszaka.

Nemi úton terjedő fertőzéssel küzdünk

Egyes nemi úton terjedő fertőzések tüneteként is jelentkezhet a gyakori vizelési inger, ilyen többek között a gombás fertőzések, a chlamydia vagy a gonorrhoea. Ilyenkor a gyakori mosdólátogatás mellé egyéb kellemetlen tünetek is társulhatnak, például viszketés az intim tájékon, égő-csípő érzés, nyákos folyás, de az is előfordul, hogy teljesen tünetmentesen zajlik a fertőzés. Épp ezért évente egyszer ajánlott részt venni egy szűrővizsgálaton, hogy megbizonyosodhassunk róla, akaratunkon kívül sem adunk át semmilyen kórokozót a partnerünknek.

Nőknél: valami nyomja a húgyhólyagot

A méhben növekvő polip, mióma, ciszta vagy daganat is okozhatja a gyakori vizelési ingert, ha méretével már nyomni kezdi a húgyhólyagot. Ilyenkor hasi nyomásérzést, emésztési és székelési problémákat, erős alhasi görcsöket, valamint cikluszavarokat is tapasztalhatunk, melyekkel érdemes mihamarabb nőgyógyászhoz fordulni.

Férfiaknál: megnagyobbodott a prosztata

A vizeletürítési nehézségek, a gyakori és sürgető vizelési inger a férfiaknál a prosztata megnagyobbodására hívhatják fel a figyelmet. A probléma főleg időskorban gyakori, 50 éves kor felett a férfiak közel felét, míg 80 évesen már a 75 százalékukat érintik a panaszok. A megnagyobbodott prosztata összeszűkíti a húgycsövet így a vizelet nem tud akadálytalanul távozni, ürítése szakaszos és akár fájdalmas is lehet, a hólyagban pangó vizeletben pedig könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. Gyógyszeres terápiával a probléma kiküszöbölhető, ezért szenvedés helyett az uraknak érdemes urológus segítségét kérni.