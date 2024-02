Gyakori éjjeli vizelés: ilyen betegségekre utalhat

Ha éjszaka egyszer ki kell menned vécére, az még normálisnak tekinthető – bár ideális esetben azért 7-8 órát végig lehet aludni vizelési inger nélkül is. Amennyiben azonban kettőnél több alkalommal kell vizelés miatt felkelned, akkor már kóros jelenségről van szó, amelyet az orvosok nocturiának hívnak.

Nem csak prosztataproblémára vagy hólyaghurut állhat a gyakori éjszakai vizelés hátterében. Fotó: Getty Images

Mi állhat a gyakori éjszakai vizelés hátterében?

A problémának – a könnyen megszüntethető szokásoktól kezdve a komolyabb egészségi állapotokig – számos oka lehet, például az alábbiak:

jelentős mennyiségű folyadék fogyasztása este,

nagyobb mennyiségű alkohol vagy koffein fogyasztása,

cukorbetegség,

alvási apnoé,

a húgyhólyag kontrolljának zavara,

prosztata-megnagyobbodás,

valamint számos egyéb – gyakran urológiai – kórkép.

A kivizsgálások során azonban akár az is kiderülhet, hogy a vese működési zavara okozza a gyakori éjszakai vizelési ingert, és ilyenkor a kardiológiai kivizsgálás is nagyon fontos. De vajon miért lehet erre szükség?

„A gyakori éjszakai vizelés olyan probléma, amely magas vérnyomásra, ezzel összefüggésben akár vesekárosodásra is utalhat. Ennek a két betegségnek az összefüggései kétirányúak. A magas vérnyomás vesekárosodást is okozhat, és mivel a vese fontos feladata a kiválasztás és a salakanyagok kiszűrése, így ez a funkció is komolyan sérülhet. Innentől kezdve pedig beindulhat egy ördögi kör, hiszen a vesekárosodás tovább emeli a vérnyomást, az pedig növeli a szívbetegség és a stroke rizikóját” – magyarázta dr. Petróczy Natália magasvérnyomás-specialista, a KardioKözpont szakértője.

Így okozhat a magas vérnyomás gyakori éjszakai vizelést

Az összefüggések megértéséhez tudni kell, hogy a magasvérnyomás-betegséghez sok esetben társuló bal oldali szívkamra-elégtelenség esetén a nagy vénákban megnő a nyomás, és tipikus pangásos tünetek alakulnak ki, úgymint a kezek, a lábak és a bokák megdagadása. Ezzel összefüggésben a vizeletkiválasztásban is zavar alakulhat ki, ami miatt átmenetileg felhalmozódik a szervezetben a folyadék. Az esti lefekvés után azonban ez a folyadék visszajut a keringésbe, mert a pihenő szív ilyenkor több vért képes juttatni a vesékbe, amelyek fokozottabb munkába kezdenek. Ennek a folyamatnak az eredménye is lehet tehát a gyakori éjszakai vizelés. (Ugyanakkor azt is fontos észben tartani, hogy a magas vérnyomás kezeléséhez alkalmazott vízhajtók is okozhatnak gyakori éjszakai vizelést.)

Bár a magas vérnyomásnak ritkán vannak árulkodó tünetei, gyakori éjszakai vizelés jelentkezése esetén mindenképpen ajánlott a kardiológiai kivizsgálás. Szintén fontos lenne a rendszeres orvosi ellenőrzés, ha ugyan nincsenek tüneteid, de a családodban már előfordult ez a betegség, ugyanis a magas vérnyomásra való hajlam örökölhető.

A magas vérnyomást feltétlenül kezelni kell a komoly szövődmények elkerülése végett. Pontosan beállított gyógyszerekkel és megfelelő életmóddal akár a stroke, a szívinfarktus és más komoly betegségek is megelőzhetők” – emelte ki a szakember.

Szívelégtelenség is járhat ilyen tünettel

A gyakori éjszakai vizelés hátterében akár szívelégtelenség is állhat, amely az esetek egy részében a magas vérnyomás talaján alakul ki. Ilyenkor a szív – csökkent teljesítőképessége miatt – nem képes teljes mértékben ellátni feladatát, vagyis a friss vér artériákba történő pumpálását, valamint a vénákban lévő vér visszaszívását. Ha ez nem működik tökéletesen, akkor a lábakban pangani kezd a vér, és ödéma alakul ki.

Éjszaka, fekvés közben azonban a lábak kötőszöveteiben felhalmozódott ödéma elkezd felszívódni. Ilyenkor több folyadék áramlik a szív felé, javul az erekben a keringés. Így tehát az érpályákban a nappali állapothoz képest viszonylagos folyadékfelesleg képződik, amelyet a vesék kiválasztanak – ezért ismétlődhet újra és újra az éjszakai vizelési inger.

Amennyiben a kivizsgálás során az derül ki, hogy szívelégtelenség okozza a tüneteket, feltétlenül kezelésre van szükség. Az életmód terén a megfelelő táplálkozás és a rendszeres mozgás bevezetése a legfontosabb. A gyógyszerelésnek pedig kettős célja van: egyrészt javítja a szív pumpafunkcióját, másrészt csökkenti a testben lévő folyadék mennyiségét, hogy ezzel is enyhíthető legyen a szívre nehezedő nyomás. A szakorvos csak egy alapos kardiológiai kivizsgálás után tud dönteni a célok eléréséhez szükséges gyógyszerek típusáról, illetve azok megfelelő kombinációjáról.