„Tünetek, amelyekből rájöttem: hólyagrákom van”

A hólyagrák akkor alakul ki, amikor a húgyhólyag sejtjei ellenőrizhetetlen növekedésbe kezdenek és daganatokat képeznek. Mivel a korai stádiumban elég nehéz észrevenni, a betegek egy részénél idővel áttétek is kialakulnak. A betegség bárkit érinthet, bizonyos csoportok azonban nagyobb kockázatnak vannak kitéve.

„A dohányosok például háromszor nagyobb valószínűséggel lesznek hólyagrákosok, mint azok, akik nem cigiznek” – hívta fel a figyelmet Mark Tyson, a Mayo Clinic urológusa. Nagyobb a kockázat továbbá

az 55 éven felülieknél;

a férfiaknál;

a káros vegyi anyagokkal dolgozóknál;

a korábban rákterápiában részesült személyeknél;

a krónikus hólyaggyulladással küzdőknél;

valamint a hólyagrákkal küzdő személyek családtagjainál.

A hólyagrák, egy olyan betegség, amely gyakran láthatatlanul, komolyabb tünetek nélkül alakul ki. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

„Volt egy tünet, amelyet nem tudtam figyelmen kívül hagyni”

Nemrég közzétették egy érintett történetét a The Healthy oldalán. John L. egy Clevelandben élő 69 éves férj, apa és nagypapa, aki két évvel ezelőtt tudta meg, hogy hólyagrákkal küzd. A férfi – saját elmondása szerint – sosem volt olyan típus, aki minden apróság miatt az orvoshoz rohant volna, ezért eleinte nem is vette komolyan azokat a tüneteket, amelyek jóindulatú prosztata-megnagyobbodást, de akár rosszindulatú daganatot is jelezhetnek.

„A hatvanas éveim vége felé közeledve úgy gondoltam, hogy a mosdóba járási szokásaim megváltozása az öregedéssel magyarázható. Gyakrabban jártam ki vécére, és úgy éreztem, hogy sosem tudtam teljesen kiüríteni a húgyhólyagomat. Másoknak azzal magyaráztam meg a gyakori mosdólátogatást, hogy túl sok kávét vagy a kelleténél több sört ittam. Egyszer azonban észrevettem, hogy vér van a vizeletemben. Nem volt sok, de ahhoz éppen elég volt, hogy azt mondjam magamnak: »rendben, John, ideje orvoshoz menni«” – emlékezett vissza a férfi.

A vizeletürítés gyakoriságának növekedése és a vizeletben megjelenő vér mellett egyébként gyakori intő jel még a fájdalmas vizelés és a hátfájás is.

„A hírtől megfordult körülöttem a világ”

A férfinál egy sor vizsgálatot elvégeztek, köztük egy cisztoszkópiát – vagy más néven hólyagtükrözést –, valamint egy biopsziát is. Végül 2022 januárjában tudta meg, hogy hólyagrákja van.

„A hólyagrák leggyakoribb típusát diagnosztizálták nálam, amelyet nem izom-invazívként is emlegettek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a rák a hólyagfal belső rétegeire korlátozódott. Az ugyan jó hír volt, hogy a rák nem képezett áttéteket, de be kell vallanom: a diagnózis úgy hatott rám, mintha egy csomó tégla zúdult volna rám. A rák egy olyan szó volt, amit sosem gondoltam, hogy valaha hallani fogok a testemmel összefüggésben. Azonnal a feleségemre, a gyerekeimre és az unokáimra gondoltam. Tudtam, hogy le kell küzdenem ezt a betegséget, nemcsak magam miatt, hanem miattuk is” – mesélte John.

Az orvosok megnyugtatták a férfit, hogy ez a fajta rák jól kezelhető. A páciens először egy műtéten esett át, utána pedig immunterápián vett részt.

Kiváló orvosokból és nővérekből álló csapat kezelt engem, és ezt sosem fogom tudni eléggé meghálálni. Nagyon féltem a beavatkozásoktól, de ők mindent megtettek azért, hogy a lehető legkényelmesebben érezzem magam, és minden lépésnél fogták a kezemet” – mondta.

„A rák jobb emberré tett”

Már több mint két év telt el az ijesztő diagnózis óta, John jelenleg is rákmentes. Még egy ideig ugyan rendszeresen kontrollra kell járnia, hogy megbizonyosodjak arról, nem tért-e vissza a rák, de az eddigi vizsgálatokon mindent rendben találtak.

„Sokat tanultam ebből az egészből. Először is azt, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni a test jelzéseit, mert lehet, hogy valami nagyon fontosan akar üzenni. Másodszor: megtanultam azt is, hogy ne féljek másokra támaszkodni, amikor összecsapnak a fejem felett a hullámok. Ezt valószínűleg nem tudtam volna túlélni, ha nincs mellettem senki, aki végig támogat az úton” – emelte ki.

A frissen hólyagrákkal diagnosztizált sorstársainak azt üzente: „ez egy olyan háború, amelyet meg tud nyerni az ember”. Végül pedig azt is bevallotta, hogy úgy érzi, a rák jobb emberré tette őt. Véleménye szerint ugyanis egy ilyen betegség ráébreszti az embert arra, hogy igazából mi is a fontos az életben.