Már az iskolásokat is sújtja a kiégés

Egyes adatok szerint a kiégés igen gyakran érinti mások mellett az egészségügyi dolgozókat, a szociális munkásokat, az ügyfélszolgálatosokat, a tűzoltókat, valamint a médiában dolgozókat. A probléma azonban nem csupán a munka világában ütheti fel a fejét, hanem már a diákok életében is kellemetlen hívatlan vendéggé válhat.

A stressz ugyanis már-már természetes része a tanulók mindennapjainak, akárcsak a magas elvárások és a teljesítménykényszer jelentette nyomás. Egy felmérés eredményei ráadásul feketén-fehéren megmutatták azt is, hogy az egyetemisták és főiskolások 85 százaléka panaszkodik túlterheltségre, 50 százalékuknak pedig olyan nagy fokú stresszben is volt már része, amely már iskolai teljesítményüket is rontotta – hívta fel a figyelmet a problémára a lelki és mentális egészséggel kapcsolatos edukációval foglalkozó Mélylevegő Projekt egyik közelmúltbeli posztja.

Mint írták, a kiégés jóval több egy stresszes időszaknál, nem szabad tehát összekeverni például egy áttanult éjszaka után tapasztalható kimerültséggel. „Éppen ezért fontos, hogy felismerd a kiégés jeleit, még ha meglehetősen nehéz is elkülöníteni egy hétköznapi leterhelt állapottól” – fogalmaztak. Az alábbiakban azt részletezzük, hogy milyen tényezők vezethetnek a tanulók kiégéséhez, hogyan lehet ezt megelőzni, illetve miből vehetjük észre, ha már tényleg „túl nehéz az iskolatáska”.

Már a közép- és főiskolásokat is sújtja a kiégés. Fotó: Getty Images

Ha ezeket érzed, talán te is kiégtél

Az iskolai kiégés egy negatív reakciósorozat, amelyet szervezet a hosszúra nyúlt tanulási időszakra, valamint az azzal járó stresszre ad. Elképzelhető, hogy te is érintett vagy, ha az alábbiakat tapasztalod:

idegesebb, frusztráltabb vagy a szokásosnál,

hiába alszol eleget, folyamatosan fáradtnak, kimerültnek érzed magad,

nehezebben koncentrálsz,

igyekezeted ellenére romlik a tanulmányi teljesítményed,

elvesztetted a motivációdat az iskolai tevékenységek, feladatok elvégzéséhez,

nagyon nehezen tartod be a határidőket, egyre többet halogatsz,

egyre gyakrabban betegszel meg,

gyakran fáj a fejed és/vagy az állkapcsod, illetve izomfájdalmakkal is sokszor küzdesz,

unalmat és érdektelenséget érzel olyan tanulmányi területek iránt is, amelyek korábban érdekeltek,

már nem leled örömödet azokban a tevékenységekben, amelyek eddig feltöltöttek,

a sikertelenség érzése miatt hajlamos vagy az életed többi területét elhanyagolni a tanulás miatt.

Tippek, hogy kiutat találjunk a kiégésből

A szakember szerint van kiút a kiégésből: idővel és kellő erőfeszítéssel újratölthetjük a félig üres poharat, lassanként visszanyerve energiánkat és életörömünket. Mindehhez érdemes kipróbálni ezt a három módszert.

Okok és megelőzési módszerek

A közép- és felsőoktatásban mind gyakrabban megjelenő kiégés mögött a témát kidolgozó Csikos Csenge Aliz szerint az alábbiak állnak:

az egyre hosszabbra nyúló iskolában töltött idő,

a tanulás, a különórák, a házimunka és az egyéb elfoglaltságok összeegyeztetésének nehézsége,

a tanulmányok mellett vállalt gyakornoki vagy diákmunka,

a nem megfelelő társaság,

a támogatás hiánya,

a személyiséggel szemben álló vagy a valódi vágyaktól jelentősen eltérő karriercélok.

Ha ezek közül bármelyik igaz rád, illetve a fentebb említett tünetek közül is felfedeztél már magadon néhányat, akkor biztos, hogy esetedben is fokozott a kiégés kockázata. Ha időben felismered a jeleket, és még a korai fázisban lépsz, akkor talán elejét veheted a tényleges burnout-szindróma kialakulásának, amely akár a tanulmányaid feladására is késztethet.

A legjobb megelőző stratégiák közé tartozik egyebek mellett a fix napirend kialakítása, a rendszeres szünetek és pihentető tevékenységek beiktatása, valamint a reális, elérhető célok kitűzése is. Ha nehezen megy a határidők fejben tartása, állíts be magadnak emlékeztetőket, és amennyire csak lehet, kerüld a halogatást – ahogy a mondás is tartja, „ami ma megtehetsz, ne halaszd holnapra”. Ezt az elvet követve elkerülheted a teendők és a stressz felhalmozódását. Fontos továbbá, hogy jó kapcsolatot ápolj az iskolatársaiddal, így ugyanis jobban fogod érezni magadat az iskolai környezetben.

Mit tegyél, ha te is érintett vagy?

Ha pedig a megelőzés már nem működik, ugyanis teljesen biztosra veszed, hogy már téged is utolért az iskolai kiégés, akkor az alábbi lépéseket érdemes követned, hogy idővel jobban érezhesd magadat:

1. Azonosítsd a kiégés forrását! Gondold át, hogy jó tanulmányi területet választottál-e, és valóban látod-e a jövődet abban az ágazatban. Ha nem, akkor sem kell kétségbeesned – sosincs késő váltani, és valami új tanulásába kezdeni.

2. Ne vedd félvállról a kiégésre utaló tüneteidet! Ha időben lépsz, még viszonylag könnyen visszafordíthatod a teljes kimerüléshez és motivációvesztéshez vezető folyamatot, vagyis visszanyerheted optimizmusodat, ambícióidat és életkedvedet. Kezeletlenül hagyva azonban a burnout könnyen depresszióba csaphat át.

3. Engedd meg magadnak a pihenést, feltöltődést! Nagyon fontos, hogy a tanulás mellett a stressz levezetésére, a kapcsolataidra és a hobbidra is szánj időt.

4. Változtass! Ha úgy érzed, túl sok elfoglaltságod van, érdemes lehet az egyiket szüneteltetni legalább egy rövid időre.

5. Törekedj az egyensúlyra! A munka-magánélet egyensúly felállítása már az iskolai kötelezettségeid tekintetében is nagyon hasznos. Így talán a munka világában már könnyebben elkerülöd majd, hogy elhatalmasodjon rajtad a munkamánia és a kiégés.

6. Merj nemet mondani! Például azokra a fakultatív dolgokra vagy szívességből elvállalt projektekre, amelyekre már egyszerűen nem jut időd és energiád.

7. Ha kell, kérj segítséget! Legyen akár hozzátartozó, barát vagy szakember – amennyiben szükségesnek érzed, mindenképpen keress fel valakit, akinek elmondhatod problémáidat, és aki támogatni tud ebben a nehéz helyzetben.

Fontos! A kiégés hónapok vagy akár évek terhelésének hatására alakul ki, ezért irreális elvárás, hogy az egyik napról a másikra elmúljon. Az egyik leglényegesebb dolog ilyenkor, hogy nagyon türelmes legyél magaddal – hívta fel a figyelmet a Mélylevegő Projekt.

