Kiderült, melyik a legboldogabb nemzet a világon

Ha most megkérdeznék, hogy boldognak érzed-e magad, mit válaszolnál? Az Ipsos kutatói éppen ezt a kérdést tették fel világszerte 32 ország összesen 22 és félezer lakosának idén januárban. A válaszlehetőségek között szerepelt, hogy "nagyon", "inkább igen", "nem igazán" és "egyáltalán nem". Amennyiben az első két opciót vesszük alapul, úgy a jelentés szerint a megkérdezettek 73 százaléka mondta azt, hogy voltaképpen boldog az életében. Ez hat százalékponttal jobb arány, mint a 2021 decemberében mért 67 százalék, de még így is elmarad a tíz évvel korábban, 2013 májusában feljegyzett 77 százaléktól.

A demográfiai adatokat is hozzávéve az látható, hogy a nők egy picivel boldogabbak a férfiaknál (74 százalék a 73 százalékkal szemben), a házasok a nem házasoknál (79 és 68 százalék), illetve a foglalkoztatottak a nem foglalkoztatottaknál (75 és 70 százalék). Bár a szólás szerint a pénz nem boldogít, azért a magas jövedelmű emberek körében is jelentősen magasabb a magukat boldognak vallók aránya (78 százalék), mint a közepes (74) és alacsony jövedelműek (64) esetén. A felmérés alapján az iskolázottság is szoros összefüggést mutat a boldogságérzettel, ami pedig a generációk közötti különbségeket illeti, ott a 60 év körüliek és felettiek között és a 27-42 éves korosztályban a legmagasabb a boldog emberek aránya (75), megelőzve a fiatalokat és fiatal felnőtteket (73) és a 43-58 éveseket (71).

Hatalmas különbségek mutatkoznak meg az egyes országok között is. A 32 nemzet közül a magyar válaszadók vallották legkisebb arányban boldognak magukat: mindössze honfitársaink kereken fele elégedett többé-kevésbé a helyzetével. Érdemes megemlíteni, hogy az elmúlt tíz év vonatkozó felmérései rendre hasonló számokat hoztak Magyarország kapcsán, így aligha tekinthetjük meglepetésnek az amúgy lesújtó eredményt. A lista végén található még Dél-Korea és Lengyelország, méghozzá 57 és 58 százalékos boldogságindexszel. Az élbolyba a listavezető Kína (91 százalék) mellett Szaúd-Arábia (86), Hollandia (85), India (84) és Brazília (83) fért be. A trendek alapján Latin-Amerikában emelkedik, a legtöbb nyugat-európai országban zuhan a boldogság átlagos szintje.

A világ boldogságtérképe. Forrás: Ipsos

A gyerekeinkre büszkék vagyunk, a politikára nem

Ha az élet különböző területeit nézzük, akkor a legtöbben – szülőként – gyermekükkel (85 százalék), élet- vagy házastársukkal (84), a természet közelségével (80), iskolázottságukkal (80), valamint rokoni és baráti kapcsolataikkal (78-78) elégedettek. A legsarkallatosabb problémának az országok gazdasági és politikai helyzete bizonyult: csupán a megkérdezettek átlagosan 40 százaléka elégedett hazája e két aspektusával. Lényegesen többen, a résztvevők 57 százaléka elégedett saját anyagi helyzetével, 63 százaléka szexuális életével, 65 százaléka fizikai aktivitásával. A magyar lakosság alig 20 százaléka elégedett az ország társadalmi és politikai helyzetével, 22 százaléka pedig az ország gazdasági helyzetével. Saját pénzügyi lehetőségeit csak a hazai válaszadók 37 százaléka tartja kielégítőnek, és anyagi javaik is csak 39 százalékukat töltik el megelégedettséggel. Jó hír viszont, hogy a gyermekek a magyar szülők zömének (82) is boldogságot okoznak, akárcsak a romantikus párkapcsolatok az azokban élőknek (84).

A kutatás szerint globálisan az egyéni boldogságot leginkább meghatározó tényezők között szerepel, hogy legyen értelme az életünknek, hogy érezzük a kontrollt saját életünk felett, valamint a mentális egészség és jóllét. Ugyancsak nagyon erős befolyásoló faktor a társasági élet, továbbá a lakhatási körülmények. A társas kapcsolatok fontosságát az is jól jelzi, hogy a válaszadók átlagosan 72 százaléka fogalmazott úgy, hogy baj esetén vannak olyan barátai, közeli ismerősei, akikhez segítségért tud fordulni. Ebben az összevetésben a hollandok vannak a legjobb helyzetben, 82 százalékuk támaszkodhat másokra, ha a szükség úgy hozza, míg a japánok a legrosszabb helyzetben, ahol csak a társadalom 54 százaléka számíthat segítségre különféle nehézségek közepette. A magyar válaszadók 73 százalékos aránnyal a középmezőnyben helyezkednek el: magyarán négyből három honfitársunk tud kihez fordulni segítségért szükség esetén.

