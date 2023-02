Előkerülhetett a világ leghíresebb eltűnt kislánya?

Madeleine McCann szülei beleegyeztek abba, hogy DNS-vizsgálatot végezzenek a lengyel nőn, aki azt állítja, hogy ő lehet a 2007-ben eltűnt brit kislány – írta a The Daily Beast. Ennek bizonyítására több gyerekkori képet tett közzé magáról egy Instagram-oldalon, és azt kérte, végezzenek el rajta egy DNS-vizsgálatot, hogy kiderüljön az igazság.

2007. május 3-án este McCann egy szobában aludt fiatalabb ikertestvérével, miközben szülei egy közeli bárban vacsoráztak a portugáliai Praia da Luzban. A portugál rendőrség 2022 tavaszán egy német férfit gyanúsított meg a kislány eltűnésével kapcsolatban. A 45 éves Brückner hétéves börtönbüntetését tölti Németországban egy hetvenéves amerikai nő megerőszakolása miatt, amit szintén Portugáliában követett el. A német hatóságok két másik nemi erőszak miatt is vádat emeltek a férfi ellen: az egyiket egy 14 éves kislány, a másikat egy hetvenes éveiben járó nő ellen követte el az ügyészség szerint.

Madeleine egyik ismertetőjegye egy a jobb szivárványhártyáján lévő coloboma névű ritka szembetegség, és ugyanilyen van Faustynának is ugyanabban a szemében. Faustyna azt mondja, hogy a 16 évvel ezelőtt eltűnt kislány ügyéről a nagymamájától értesült, akiről most már nem hiszi, hogy valódi vérrokona. Gyermekkori fotókat is közzétett magáról, amelyeken vitathatatlanul látszik a hasonlóság. "Hasonlóak a szemeim, az arcformám, a fülem, az ajkaim, nekem is volt foghézagom. Tudnom kell az igazságot" – írta az egyik posztban.

