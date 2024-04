Elkóborolt, a mocsárban találták meg az autista kislányt

„Mocsár mellett nem jó lakni, főleg autizmus spektrumzavarral élő óvodással” – olvasható a police.hu cikkében. Mint írták, a floridai rendőrség rekordgyorsasággal kutatta fel a kislányt, aki csaknem egy kilométert gyalogolt a Tampa északkeleti részén lévő otthonától.

„Egy óvatlan lépés elég lett volna ahhoz, hogy elmerüljön”

Az eset még február végén történt. A rendőrség hőkamerával felszerelt helikopterrel kereste a gyermeket, és szerencsére hamar észre is vették őt a lápos, fás területen. „A gyerek egy állóvíz, azaz mélyülő rész felé közeledett, ahol már egy óvatlan lépés elég lett volna ahhoz, hogy elmerüljön, és pánikba essen, ami sajnos könnyen végződhetett volna fulladással, arról nem is beszélve, hogy aligátorok is vannak azon a környéken” – érzékeltették a helyzet súlyosságát.

Sérülés nélkül megúszta

Bár a szülők halálra rémültek, amikor rájöttek, hogy a kislány eltűnt, a gyermek látszólag nem érezte magát veszélyben, ugyani óriási mosollyal fogadta a rá találó rendőröket. Az óvodás végül – a csodával határos módon – sértetlenül megúszta az esetet, egy hajszála sem görbült.

A legmegdöbbentőbb mégsem ez, hanem az, hogy az autista spektrumzavarral élő gyerek háromnegyed óra alatt 800 métert tett meg, ebből legalább 200 méter már a mocsaras vidéken volt. Az alábbiakban megnézheted a rendőrség által kiadott felvételeket, amelyeknek arckitakarás nélküli megosztásához a szülők is hozzájárultak, hogy mások is okulhassanak a történtekből.

