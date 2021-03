Nem kívánom a szexet. Mi lehet a baj?

A szexualitás nagyon fontos eleme a párkapcsolatnak, azonban nem az egyetlen kapcsolódási pont, amelyben a pár intimitásra lelhet - mondja Gyetvai Viktória párkapcsolati szakértő. Ennek ellenére számos oka lehet annak, hogy miért nem kívánja a pár egyik fele a szexet. Ha eltűnik a szexuális igény, akkor lehet, hogy a párkapcsolatban olyan eltemetett konfliktus vagy deficit van, amely az intimitást rombolja. A szex eltűnése azt mutatja, hogy valami nem működik a kapcsolatban, és ezen dolgozni kell. Ez csak egy tünet, az okok azonban másban keresendők.

Miért tűnik el a vágy?

A szakértő szerint ez elsősorban nem a test iránti vágy eltűnéséről szól. Létezhet persze olyan eset is, amikor valamilyen testi változás miatt a pár egyik fele nem kívánja a másikat. Felvetődik azonban a kérdés, hogy amennyiben nem beszélünk a párunkkal erről, akkor vajon miért nem merjük elmondani a problémánkat? Ilyen esetben a legfontosabb az őszinteség, hiszen a legtöbb efféle problémán lehet változtatni.

Más a helyzet akkor, ha a szex azért hiányzik, mert elfáradt a kapcsolat. Ezt is be lehet vallani, hiszen minden kapcsolat szerződik valamire. Nem racionális szabályok szerint, bár ez is előfordulhat, hanem terveink, vágyaink vannak a kapcsolattal. Már egészen fiatal párok is felkereshetnek párkapcsolati szakértőt - mondja Gyetvai Viktória - azzal a szándékkal, hogy megoldják a problémáikat, rátérjenek saját kapcsolati útjukra.

Minél inkább tisztában vagyunk azzal, hogy miért és hogyan keveredtünk össze a nagy társadalmi társasjátékban, amely a párkapcsolatokról szól, annál jobban látjuk, hogy miért vagyunk együtt.

Az újfajta elgondolások egészen érdekes képet festenek a párkapcsolatokról. Ezek szerint nem mindig életfogytig kötjük össze az életünket, hanem életszakaszok alapján választunk párt magunknak. Van, akivel gyerekvállalás céljából kötjük össze az életünket egy időre, de aztán kiderül, hogy mégsem működik, és akkor váltunk. Van, akivel jó bulizni, de nem akarnánk gyereket vállalni vele.

Meglepő, de fontos az illat is

"Amikor egy pár érkezik hozzám azzal, hogy tagjai nem kívánják egymást, gyakran felteszem a kérdést: hogyan állnak egymás illatához?" - mondja a szakértő. Meglepő lehet, de nagyon is fontos tisztázni, hogy kedveljük-e még a másik illatát. Ha ugyanis nem érezzük kellemesnek, akkor ez is arról árulkodik, hogy valami nincs rendben.

Gyerekkori traumák a háttérben

Vannak olyan párok, akiket a nehézségek hoztak össze. Ilyen esetben, ha például mindketten nehéz családi körülmények közül jöttek, akkor egymásba kapaszkodnak, egymást húzzák felfelé. Az ilyen kapcsolatokban általában nincs elég erő ahhoz, hogy teljesek lehessenek, hiszen egymás támogatására épülnek. Ha azonban az egyik fél jobban lesz, a másik viszont benne marad a múltban, akkor nem lesz meg az egyensúly a felek között. Az egyensúly hiánya is okozhatja a szexualitás hiányát.

A szex hiánya csak tünet, az okok máshol keresendőek

Szimbiózisban élő párok

Azoknál a pároknál, akik éjjel-nappal együtt vannak szintén megjelenhet a szex hiánya. Hiszen akik mindent együtt csinálnak, mindig egymással vannak, azoknál nem jelenik meg a másik iránti vágy és hiányérzet. Az ilyen kapcsolatokból eltűnik az izgalom, a fantázia, a vágy, amiért jó egymással újra együtt lenni, kapcsolódni. Ebben az esetben nincs meg a találkozás önmagukkal, nincs időnk magunkra - mutat rá a szakértő.

Én és a szex

Az is nagyon fontos, hogy önmagában hogyan áll a szexualitásával az ember. Érettebb, ha azt mondjuk, hogy én vagyok, aki nem akarja a szexet, mint ujjal mutogatni a másikra, hogy ő nem kíván már engem. Ez a személy elakadt az intimitásával: ő nincs megelégedve saját magával. Hogy neki milyen gondolatai, élményei vannak a szexualitással kapcsolatban, nagy szerepet játszik abban, hogyan tudja átadni magát a másiknak és a kapcsolatuknak.

A szex ugyanis nem fixált dolog, hanem attól függ, hogy a két ember mennyire akarja, illetve egyformán akarja-e a másikat. Ez már a reggeli ébredés után az első találkozás pillanatában eldőlhet, majd a nap végén kiderül, hogy kinek mennyire van kedve, hangulata az összebújáshoz, hogy mennyire tudnak ráhangolódni a másikra.

A szakértő azt mondja, a szex elsősorban nyitottság kérdése. Ha mindkét fél nyitott a másikra, akkor nem számít a fáradtság, a fejfájás, az aznapi gondolatok. Ehhez azonban ráhangolódás szükséges.

Mi lehet a megoldás?

Elsősorban tehát meg kell nyílni a másiknak, beszélgetnünk kell, elmagyarázni párunknak, hogy miért nem akarunk szeretkezni. Fontos, hogy ki merjük mondani, ami bánt minket, de az is, hogy egyszerűen megvitassuk, melyikünk hol tart az életben: elértük-e a céljainkat, és olyan életet élhetünk-e, amelyiet elképzeltünk.

Ha ezeket ki tudjuk mondani, meg tudjuk beszélni, akkor kinyílik a párkapcsolat, ami sokkal több intimitást hoz. A kockázat vállalása, hogy megnyitom magam a másik előtt, és átadott információimmal bármit kezdhet, sokkal közelebb hozhatja egymáshoz a párokat.

Működhet a párkapcsolat szex nélkül is?

A szakértő azt mondja, ez nagyban függ attól is, hogy a pár tagjainak mekkora a libidója. Ha eddig a hét minden napján szexeltek, de most az egyik fél kiszáll ebből, akkor a másik fél előbb-utóbb feszültséggel éli meg a kapcsolatot, így párkapcsolati konfliktus alakul ki közöttük, amelynek érdemes a mélyére nézni, és megoldásokat keresni rá.

A szex természetes biológiai szükséglet, amelyet nem szabad megvonni, elvenni. A problémát eldöntheti, hogy a másik fél mennyire tolerálja az adott helyzetet. Amennyiben időszakos dologról van szó, úgy fontos, hogy elmondjuk a másiknak, mi váltotta ki belőlünk, hogy egyszerűen nem kívánjuk a szexet. Ha meg tudjuk beszélni, meg tudjuk érteni a másik érzéseit, akkor bizonyos ideig működhet a kapcsolat szex nélkül is.

Vannak ugyanis olyan életszakaszok, amikor az intimitás ezen formája háttérbe kerül. Helye és ideje van, ha a szex egy időre parkolópályára kerül, de be kell avatni a másikat is, hogy miért van ez így: meg kell beszélni vele az okokat. Lehet úgy együtt élni, hogy jobban tiszteljük és szeretjük a másikat annál, hogy a szexet helyezzük előtérbe, de ehhez komoly empatikus hozzáállás szükséges.