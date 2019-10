Szexuális vágyak: kiélni vagy elfojtani?

"A szexuális vágyainkat ki kell élni. Ha nem így teszünk, sosem tudjuk meg, hogy át tudjuk-e élni azt a gyönyört, amiről ábrándoztunk" - ezt a véleményt egy harminckét éves férfitól, Márktól hallottam, aki nagyjából ennek szellemében éli az életét. A nála húsz évvel idősebb Zoltán viszont úgy tartja, mindenkinek vannak szexuális álmai, olykor vadabbak is, de ezeket nem feltétlenül kell kiélni, mert nem mindig olyan jók, mint amire számítunk. A szexuális vágyai közül ő csak azt valósítja meg, amit párjával szeretnek.

Lebilincselve, avagy megbízhatom benned?

Tudta-e? Egy hazai felmérés szerint a magyarok tíz százaléka egy napot sem bír ki szex nélkül. Szintén tíz százalékuk pedig szívesen venné, ha mások megleshetnék őt a párjával szex közben (például egy szvingerklubban).

Csak egy álom?

Hárman párban

Mikor kívánjuk legjobban? Több külföldi kutatás egybehangzóan állítja: a nők termékeny napjaikban szeretnek legjobban szeretkezni. A tüszőrepedés időszakában minden érzelemre hevesebben reagálnak, és szerelmüket testileg is jobban kimutatják.

A jó szexhez kommunikáció kell

A fent idézett Márk szerint azonban a legtöbb szexuális fantáziánk az alá- és fölérendeltségről szól: ezt példázza az orvos-nővér, a nővér-beteg, a tanárnő-diák vagy akár a tanár-diáklány felállás is. Tímea harminchat éves, és azt meséli, amikor partnerével, Sándorral még csak kerülgették egymást, ő már arról fantáziált, ahogyan fekszik az ágyon, bilincsbe verve, és Sándor finoman, de határozottan kielégíti minden vágyát. "Persze sosem valósult meg - nevet Tímea. -Négy hónapig ismerkedtünk, aztán egy hónapig jártunk anélkül, hogy lefeküdtünk volna. Bevallom, hogy az első együttlétünk nem sikerült igazán jól. Nyilván azért, mert nagyon vágytunk egymásra, és féltünk tőle, hogy valamit elrontunk. De a szex egyre jobb lett, és ma, kilenc év után ott tartunk, hogy csodálatos a kapcsolatunk. Tudom, hogy volt értelme a bilincses fantáziálgatásnak: valószínűleg azt jelezte ezzel a tudatalattim, hogy megbízhatom ebben a férfiban. Amióta szexuálisan is beteljesült a kapcsolatunk, már nem vágyom a bilincsre, sem bármilyen alárendelődésre, viszont ha reggel szeretkezünk, egész nap be-beugrik a munkahelyemen is, hogy milyen jó volt. Biztosan nem valami vad fantázia, de nekem ez elég..."A harminckilenc éves Ági házasságban élt, amikor magával ragadta a fantáziálgatás: éjjel egy ismerős férfiról álmodott, aki szintén párkapcsolatban élt. "Napokkal később, egy megbeszélésen bevillant: azért álmodtam róla, mert szeretném, ha lefeküdne velem. És abban is biztos voltam, hogy ő is ezt szeretné. Attól kezdve, bár kerültem a találkozást, éjjel-nappal betolakodott a gondolataimba a kép, ahogy szeretkezem vele. Kereken kilenc hónapig fantáziáltam róla. Mindketten tudtuk, csak idő kérdése, és megtörténik...Biztos kapcsolatban éltem, hároméves volt a kislányunk, és bűntudattal ugyan, de csak arra vágytam, hogy egyszer beteljesüljön az álmom. Aztán megtörtént. Addigra már odáig vezettek a fantáziálgatásaink - mert később elmesélte, hogy ő is régóta álmodozott rólam -, hogy egymásba szerettünk. Az első randevúnk végén tudtuk, hogy együtt akarjuk leélni az életünket. Mindketten elváltunk, aztán természetes volt, hogy összeházasodunk. Nem tudom, mi lett volna, ha akkor nincs az az álom. Nem akarok többé kiszolgáltatottá válni efféle fantáziáknak , hiszen szerelemben élek, és szexuálisan is kielégült vagyok."Sokszor beszélt erről szeretkezés közben, végül beadtam a derekam." A harmincas éveiben járó Ildikóval közel tíz éve történt, hogy beleegyezett a "hárman párban"-fantázia megvalósításába. "A barátomra bíztam, hogy találjon egy lányt. A Balatonon nyaraltunk, ott nézett ki valakit, aki azonnal vette a lapot. Két napig együtt lógtunk hármasban, és a második este iszogattunk. A lány gyakran megsimogatta a vállamat, és amikor - becsípve - az utcán megbotlottam, ő elkapott és megcsókolt.- magyarázza Klettner Anikó szexuálpszichológus. - A fantaziálás leggyakrabban önkielégítési helyzetben növeli az izgalmi állapotot, és nem biztos, hogy páros helyzetben is működik, de ez nem baj. Lényeg, hogy a jó szexuális élmény ne csak fantáziák segítségével jöjjön létre. Ismerjük a horgonyzás jelenséget: az élvezet bizonyos helyzetekhez, helyszínekhez vagy személyekhez horgonyzódhat. A legjobb, ha a partnerhez, mert ilyenkor hiába múlik az idő, ugyanolyan izgalmat vált ki az egyik fél a másikból.Akár fantaziálásukat is megoszthatják egymással, és ha nincs komoly ellenérzésük, veszélyérzetük a vággyal kapcsolatosan, s egyik fel részéről sem követel nagy kompromisszumot, akkor ezeket valóra is válthatják: a közös játékok frissítően hatnak a szexuális életre."A cikk a Nők Lapja Pszichében jelent meg.