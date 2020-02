Hogy lesz jobb a szex?

Sokszor a szex az utolsó dolog, amire egy hosszú, pörgős nap után gondolnánk, se erőnk, se kedvünk nincs hozzá, nem vagyunk annyira lelazulva és ráhangolódva se, mint kéne. Pedig egy sikeres kapcsolat (vagy éppen egy sikeres házasság) egyik legfontosabb pontja az egészséges szerelmi élet - és buktatója annak hiánya.

Beszéljen róla!

Legyenek tervek

Eltérő igényszintek

Miként tudjuk jobbá varázsolni párkapcsolatunkban a szexuális életünket?

Azt gondolná, hogy minél jobban ismer valakit, annál könnyebb a szexről beszélni, pedig ez pont fordítva van. Sok pár hosszú évek után sem biztos abban, hogy aaz ágyban, mert legutoljára akkor beszéltek erről, amikor összejöttek. Az összeszokás jó dolog a mindennapokban, de lerövidíti azt a kommunikációt, ami az intimitáshoz szükséges. Ami fontos: a partnere nem fogja tudni, hogy önnek mi jó vagy mi nem, ha nem mondja el neki!Ezen a téren. Egyfelől ha beszélnek erről, ne az ágyban tegyék. Ha szex után teszik ezt, azt kritikának lehet venni, ha pedig ágyba bújáskor, akkor az fog belőle lejönni, hogy szexre invitálja partnerét, nem az, hogy beszélni akar vele. Nagyon fontos még az, hogy mindig a pozitív dolgokra koncentráljon, mivel az ilyen témáknál tudunk annyira érzékenyek és sérülékenyek lenni, hogy még a legjóindulatúbb mondatok is félremehetnek.Fontos emellett az is, hogy ne használjon olyan abszolútumokat, mint a "soha" meg a "mindig", mert ilyenkor, vagy talál egy kivételt. És végezetül: a szexről ha túlságosan általános kifejezésekben beszél, lehet, hogy partnere nem fogja érteni, hogy miről van szó. Nevezze a dolgokat a nevükön, mindenre megvan a megfelelő szó.Előfordulhat az is, hogy teljesen. Milyennek kellene lennie például a jó szexnek? Spontánnak? Egy családi fészekben, ha már gyerekek is vannak a lakásban, a szex minden, csak nem spontán. Tervezzenek csak olyan estéket, amikor csak magukra van idejük és tényleg egymással fognak csak foglalkozni.Egy átlagos férfire inkább több, egy átlagos nőre inkább kevesebb szex a jellemző egy kapcsolatban. Ez a férfiak esetében sok kellemetlenségre adhat okot: nemcsak utalásokat kezdenek el tenni, hanem egy idő után szarkasztikus vagy éppenséggelis, ami a miatt vagy szex nem lesz vagy "kötelező" lesz a szex, ami a férfit nem elégíti ki, a nőknél pedig a libidó erősen csökken ilyenkor és egy idő után a nő az érintést is kerülni fogja, mert attól fog félni, hogy annak bizony szex lesz a vége.Ilyenkor, nem lehet "minden vagy semmi" a szexből. Meg kell tanulni, hogy az ölelés lehet hogy csak ölelés és nem több. Ha ez úgy megy, hogy megbeszélik előre, hogy a lakás bizonyos pontjain, például a heverőn megérinthetik egymást, de nem lehet szex, akkor úgy megy. Nem szabad azt éreznie senkinek sem, hogy erőltetve van valamire, amit nem akar.