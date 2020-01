15 furcsa tény a szexről

Mi zajlik a testünkben, ha szerelmesek vagyunk, vagy, ha éppen szexuális életet élünk? A health.com 15 furcsa tényt gyűjtött össze arról, mi történik akkor, ha beborít minket a rózsaszín köd.

Megcsalás: a férfiaknak a szex fáj A féltékenység a szerelem velejárója, amiről a tudósok eddig azt feltételezték, hogy ugyanúgy érinti a nőket és a férfiakat is. Az eddigi legátfogóbb tanulmány viszont eloszlatja a ködöt. A folytatásért kattintson!

Tudósok már bebizonyították, hogy hajlamosak vagyunk. Egy a Proceedings of the National Academy of Science szaklapban megjelent tanulmány szerint egyre inkább olyan párt választunk, akivel nagyon hasonló a DNS állományunk. 825 amerikai párt vizsgáltak meg, akiknél nagyobb egyezést találtak, mint a véletlenszerűen kiválasztott emberek között.